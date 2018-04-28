Ветераны ВОВ смогут воспользоваться бизнес-залом Внуково бесплатно с 7 по 11 мая

Аэропорт Внуково предоставит Ветеранам Великой Отечественной войны бесплатное посещение бизнес-залов аэропорта в мае, сообщили в пресс-службе авиагавани.

«VIP Lounge с 7 по 11 мая предоставит бесплатное посещение бизнес-залов ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, жителям блокадного Ленинграда и сопровождающим их лицам. Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо будет предъявить соответствующее удостоверение. Сотрудники VIP Lounge будут встречать ветеранов на ресепшн и сопровождать их в зал, а также консультировать по возникающим вопросам», — говорится в сообщении.

Также в аэропорту в преддверии празднования Дня Победы будут звучать поздравления и информационные объявления об услугах, специально предоставляемых фронтовикам в аэропорту, а также музыка военных лет и композиции, посвященные военной тематике. Кроме того, партнеры аэропорта Внуково в честь празднования Дня Победы проводят специальные акции. Так авиакомпания «Азимут» проводит акцию «Наши ветераны» по перевозке на регулярных рейсах ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и лиц, их сопровождающих. Ветераны могут воспользоваться специальным тарифом со скидкой 100%, сопровождающие лица — по специальному тарифу со скидкой 90% от нормального тарифа экономического класса, перевозка оформляется по любому маршруту сети перевозчика. Акция действует с 25 апреля по 15 мая 2018 г. и распространяется на регулярные рейсы авиакомпании, выполняемые в период с 1 по 15 мая 2018 г. Для оформления авиабилетов необходимо обратиться в кассы прямых агентов авиакомпании «Азимут».

Авиакомпания «РусЛайн» также совершит социальные перевозки в честь Дня Победы. Приобрести билеты со скидкой 100% на любое направление туда-обратно в пределах Российской Федерации смогут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны (из числа лиц, указанных в п. 1 статьи 2 и статьи 4 Федерального закона «О ветеранах»), а также лица, приравненные к ним, которые являются гражданами РФ, постоянно проживающие на территории РФ иностранные граждане или лица без гражданства. Льгота распространяется только на участников Великой Отечественной войны. Для лиц их сопровождающих, из расчета один сопровождающий для одного участника Великой Отечественной войны, предоставляется скидка в размере 50% от доступного тарифа, при наличии взимается топливный сбор. Оформить перевозку можно в любом офисе продажи авиабилетов «РусЛайн» с 16 апреля по 13 мая 2018 г. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий принадлежность к категории. Осуществить перелет возможно с 23 апреля по 13 мая 2018 г.

Всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и жителям блокадного Ленинграда авиакомпания «Якутия» предоставляет бесплатный перелет. Одному сопровождающему (старше 18 лет) предоставляется скидка на билет — 85% для перелета на регулярных рейсах авиакомпании, выполняемых на всех линиях РФ центрального и внутреннего расписания. Период продажи билетов: с 15 апреля по 15 мая 2018 г. Период полетов: с 25 апреля по 15 мая 2018 г.