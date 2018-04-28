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Цветы персиков у горы Ляньфэншань
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Цветы персиков у горы Ляньфэншань 

ИА Синьхуа 40 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Циньхуандао /пров. Хэбэй/, 27 апреля /Синьхуа/ — Множество туристов устремились в эти дни в окрестности деревни Фэйшичжуан у подножия горы Ляньфэншань в районе Бэйдайхэ городского округа Циньхуандао провинции Хэбэй /Северный Китай/, где расцвели персиковые деревья. Фотографии Синьхуа/Ян Шияо
Циньхуандао /пров. Хэбэй/, 27 апреля /Синьхуа/ — Множество туристов устремились в эти дни в окрестности деревни Фэйшичжуан у подножия горы Ляньфэншань в районе Бэйдайхэ городского округа Циньхуандао провинции Хэбэй /Северный Китай/, где расцвели персиковые деревья. Фотографии Синьхуа/Ян Шияо
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