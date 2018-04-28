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«Аэрофлот» переименовал Калининград в Кенигсберг
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«Аэрофлот» переименовал Калининград в Кенигсберг 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
В самолете «Аэрофлота», выполнявшем рейс Москва — Калининград, объявили на английском, что воздушное судно следует в Кенигсберг, сообщил журналист Виталий Третьяков.
Инцидент произошел 25 апреля.
В самолете «Аэрофлота» рейсом Москва — Калининград по-русски объявили, что воздушное судно «выполняет рейс Москва — Калининград», а затем по-английски, что это — рейс Москва — Кенигсберг, написал Третьяков в Twitter.
«Разве «Аэрофлот» может именовать города России так, как хочет?», — задается вопросом журналист.
Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что проблема названий географических объектов нуждается в особом внимании, и призвал не искажать правду, удаляя с карты мира русскоязычные топонимы.
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