«Аэрофлот» переименовал Калининград в Кенигсберг

Инцидент произошел 25 апреля.

В самолете «Аэрофлота» рейсом Москва — Калининград по-русски объявили, что воздушное судно «выполняет рейс Москва — Калининград», а затем по-английски, что это — рейс Москва — Кенигсберг, написал Третьяков в Twitter.

«Разве «Аэрофлот» может именовать города России так, как хочет?», — задается вопросом журналист.