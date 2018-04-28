В Касимове обсудили проект маршрута «Изумрудное кольцо Мещеры» 

В Касимове состоялся круглый стол городов участников проекта «Изумрудное кольцо Мещеры», сообщается на сайте регионального минэкономразвития. Всего проект объединит шесть городов: Гусь-Хрустальный, Покров, Егорьевск, Касимов, Шилово и Рошаль.
На круглый стол приехали архитектор Константин Елехов и воздухоплаватель Михаил Баканов.
Участники мероприятия обсудили перспективы развития туризма в регионе, новые интересные маршруты. Наметили совместные мероприятия и определили дату завершения второго этапа подготовки туристического маршрута «Изумрудное кольцо Мещеры».