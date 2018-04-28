В Касимове обсудили проект маршрута «Изумрудное кольцо Мещеры» 

АиФ Рязань: последние новости

Хороший отдых. Как Россия и Турция обмениваются туристами

В ТРЦ «Премьер» в Рязани исправили все нарушения пожарной безопасности

Семь рязанцев обратились в больницы с жалобами на укусы клещей