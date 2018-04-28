Улан-Батор впервые презентовал свои туристические возможности во Внутренней Монголии

Хух-Хото, 28 апреля / Синьхуа / — Презентация туристических возможностей Улан-Батора состоялась в Хух-Хото, административном центре автономного района Внутренней Монголии , вечером в пятницу, став первым подобным мероприятием для столицы Монголии в соседнем китайском автономном районе.

Делегация в составе более чем 70 представителей бизнес-сообщества, журналистов и артистов из Улан-Батора представила общественности города Хух-Хото составляющие туристического потенциала своей страны — степные ландшафты и экосистемы, национальные особенности, местные обычаи и традиции, своеобразие монгольской культуры, музыки и др. По итогам мероприятия между двумя городами был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Мэр Улан-Батора Сундуйн Батболд поделился планами города, который, по его словам, стремится превратиться в «торгово-экономический и туристический центр Северо-Восточной Азии».

В свою очередь замглавы администрации Внутренней Монголии Ай Лихуа заявила о готовности представить высококачественные трансграничные туристические продукты на фоне постоянно развивающихся отношений между Китаем и Монголией. Один из них — международный туристический бренд «Чайный путь», который продвигается в том числе с участием Внутренней Монголии и Улан-Батора.

Как следует из данных статистики, в 2016-2017 гг. Внутренняя Монголия приняла 1,7 млн туристов из Монголии — это свыше 80 проц. туристического потока в Китай из этой страны.