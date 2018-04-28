«Аврора» будет возить ветеранов бесплатно весь май

Авиакомпания «Аврора» в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проводит традиционную акцию, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

С 1 по 31 мая правом бесплатного перелёта на рейсах авиакомпании могут воспользоваться участники и инвалиды Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также «дети войны».

— В рамках акции бесплатным перелётом на рейсах авиакомпании «Аврора» в мае 2017 года воспользовались 67 человек из льготной группы, — сообщила корреспонденту агентства специалист по связям с общественностью отдела внутренних и внешних связей АО «Авиакомпания „Аврора“ Галина Подзолкова.

По её словам, каждый участник праздничной акции имеет право оформить льготную перевозку одного сопровождающего.

— Оформление льготных билетов началось 24 апреля и продлится до 31 мая, — уточнила представитель авиакомпании.

Акция распространяется на собственные рейсы „Авроры“ по следующим маршрутам:

Шахтерск — Хабаровск;

А также:

Южно-Сахалинск — Благовещенск;

Владивосток — Благовещенск;