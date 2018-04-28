Ещё
«Аврора» будет возить ветеранов бесплатно весь май
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Аврора» будет возить ветеранов бесплатно весь май 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Авиакомпания «Аврора» в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проводит традиционную акцию, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
С 1 по 31 мая правом бесплатного перелёта на рейсах авиакомпании могут воспользоваться участники и инвалиды Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также «дети войны».
— В рамках акции бесплатным перелётом на рейсах авиакомпании «Аврора» в мае 2017 года воспользовались 67 человек из льготной группы, — сообщила корреспонденту агентства специалист по связям с общественностью отдела внутренних и внешних связей АО «Авиакомпания „Аврора“ Галина Подзолкова.
По её словам, каждый участник праздничной акции имеет право оформить льготную перевозку одного сопровождающего.
— Оформление льготных билетов началось 24 апреля и продлится до 31 мая, — уточнила представитель авиакомпании.
Акция распространяется на собственные рейсы „Авроры“ по следующим маршрутам:
Нерюнгри — Хабаровск;
Кавалерово — Хабаровск;
Оха — Хабаровск;
Ноглики — Хабаровск;
Шахтерск — Хабаровск;
А также:
Южно-Сахалинск — Петропавловск-Камчатский;
Южно-Сахалинск — Благовещенск;
Владивосток — Комсомольск-на-Амуре;
Владивосток — Благовещенск;
Тында — Хабаровск;
все рейсы внутри Сахалинской области и в Приморском крае.
Хабаровский край сегодня: последние новости
«Аврора» полетит в Николаевск с 1 июня В Хабаровске будет ещё один суд по делу убитого Драчёва Проект российско-индийского истребителя закрыт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост696
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО60
Трамп и Меркель «проехались» по России35
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт79
Россию назвали страной второго сорта
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
00:53
У американских F-35 нашли «русские корни»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение