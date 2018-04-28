Куда поехать на майские праздники без загранпаспорта

Лишь восемь процентов россиян поедут на майские праздники за границу, от десяти до 14 процентов выбрали туры по России . Такие данные предоставляют сервисы бронирования, проводившие соответствующие исследования. Но даже если вы поменяли свои планы в последний момент, шанс отправиться в путешествие есть, в том числе и за границу. Причем с российским паспортом. Конечно, речь идет о постсоветском пространстве, но там можно увидеть и субтропические леса, и европейские замки, и горные озера с соленой водой, и степи, и такую печальную достопримечательность советского периода, как А. Л. Ж. И. Р.

О том, в каких странах легализован внутренний российский документ, зачем туда ехать и сколько это стоит, — в материале РИА Новости

Без штампа в паспорте

Армению, Белоруссию, Казахстан и В этом году по российскому паспорту можно въехать в Абхазию Киргизию . Меньше всего бюрократических проволочек при поездках в Белоруссию.

При пересечении границы с Абхазией на российской стороне проверяют документы на подлинность и по базам данных, на абхазской — просто нужен паспорт. Штамп не ставят.

Попасть в Армению по российскому паспорту удастся только через аэропорты Звартноц ( Ереван ) и Ширак ( Гюмри ). Далее, как и в случае с Казахстаном и Киргизией, гостей из России ждет паспортный контроль. Естественно, никакого штампа, достаточно заполнить миграционную карту.

Абхазия: цветы мандаринового дерева, море, озера и дача Сталина

Организовать путешествие в Абхазию на майские праздники уже непросто, дешевых билетов до Адлера, расположенного рядом с границей, не осталось. Стоимость перелета в оба конца на ближайшие даты (из Москвы ) — порядка 30 тысяч.

Есть еще варианты на поезде или автомобиле, но это потребует гораздо больше времени.

Тем, кто может потратить дополнительные время или деньги, следует знать, что пляжный сезон длится в Абхазии чуть дольше, чем на курортах Краснодарского края . Погода в начале мая еще не летняя, но 19-23 градуса по Цельсию гарантированы.

Туристам стоит быть готовыми к ненавязчивому сервису в местных отелях и санаториях. Но зато — чистейший воздух, горы, от которых захватывает дух, озера и, конечно же, море.

Бывалые путешественники объясняют, зачем ехать в Абхазию именно в мае: головокружительный аромат цветущих мандариновых деревьев, черные тюльпаны в полях, птицы поют — дрозды, соловьи, у которых в разгаре брачный период, свободные пляжи, более зрелищные из-за тающих ледников водопады.

"Преобладают солнечные дни, вокруг все цветет и благоухает, — рассказывают туроператоры. — Май в Абхазии — идеальное время для экскурсий и поездок по стране, кроме того, майские цены на порядок ниже июньских, особенно в этом году".

Здесь есть и развалины римского Себастополиса, и генуэзская башня, и Новоафонский мужской православный монастырь, и дача Сталина. Богата страна и на природные памятники — озеро Рица, Новоафонская пещера, Гегский водопад.

Абхазское туристическое направление традиционно на десять-двадцать процентов экономичнее, чем курорты Краснодарского края и Крыма . Средняя продолжительность тура в 2018 году — как и в прошлом — десять дней, такой отдых стоит около 30 тысяч рублей на двоих с трехразовым питанием.

Армения: древние монастыри, горы и долма, но — революция

© РИА Новости / Алина Старостина // Армения

Дешевые авиабилеты в Армению, по данным систем бронирования, еще остались. Стоимость перелета из Москвы до Еревана и обратно начинается от десяти тысяч рублей. Но стоит ли туда ехать? В стране "бархатная революция", в столице — волнения.

"У нас идут аннуляции от туристов, которые забронировали поездки на майские праздники", — говорит Сергей Ромашкин, генеральный директор крупной туроператорской компании по России, странам СНГ и Прибалтике.

Правда, его коллеги из компании, которая уже четверть века обеспечивает аналогичный организованный отдых, напротив, не отмечают какого-либо негативного влияния событий в республике на туристическую активность россиян.

"Отказов от туров в Армению на майские праздники не было, — поясняют в пресс-службе национального туроператора. — Более того, наши продажи на эти дни закрыты несколько недель назад".

По данным Ассоциации туроператоров России, места еще можно найти.

Самый популярный вид отдыха в Армении в разгар весны — экскурсионные туры. Конечно, знакомство со столицей, наверное, придется отложить до более спокойных времен. Но туроператоры советуют посетить древние монастыри — Нораванк, Хор Вирап и выдолбленный в скале Гегард, а также храмы Звартноц и бога Мирты в Гарни. Также в Армении находится одна из самых длинных в мире канатных дорог "Крылья Татева".

Белоруссия: замки, концерты в ратуше, зубры и "Дудутки"

© Depositphotos / DmitryRukhlenko // Несвижский замок

Пожалуй, если говорить именно о майских праздниках, это самый беспроигрышный вариант. Места в гостиницах есть. Дешевых авиабилетов не осталось, но дорога на поезде, автобусе или автомобиле неутомительна и займет не слишком много времени.

"Май — отличное время для посещения природных комплексов: Беловежская пуща, Припятский заповедник, Березинский биосферный заповедник, — рассказывают в пресс-службе национального туроператора. — Открыт доступ к вольерам, проводятся экскурсии".

С мая в Минской ратуше возобновляются музыкальные вечера, открывается сезон фонтанов, большой популярностью у туристов пользуется музей старинных белорусских ремесел — "Дудутки".

В любое время года доступны очень красивые замки — Коссовский, Мирский, Несвижский, памятные места, связанные с Великой Отечественной войной, — Брестская крепость, мемориальный комплекс "Буйничское поле".

Казахстан: космос, концлагерь и Великий шелковый путь

© РИА Новости / Сергей Пятаков // Астана

Дешевых билетов на майские праздники в Казахстан также уже нет. Цены на ближайшие даты — от 40 тысяч рублей. "Казахстан — это одна из самых дорогих бывших советских республик", — поясняет Николай Сербин, исполнительный директор туркомпании, специализирующейся на турах в Среднюю Азию.

Туристы едут на пять-восемь дней, проводят одну-две ночи в Астане, потом отправляются в Алматы. Такая программа (четыре-пять дней) с проживанием в бутик-отелях стоит 40-50 тысяч рублей на двоих (но не стоит забывать про перелет!).

Скучать в Казахстане не придется: здесь есть уникальные в мировом масштабе достопримечательности. Например, космодром Байконур . Можно своими глазами увидеть пуск ракет (правда, не в майские праздники). Ближайший старт намечен на 6 июня. Стоимость стандартного пятидневного тура на космодром Байконур с наблюдением за запуском пилотируемого космического корабля — 65 тысяч рублей с человека.

А еще в Казахстане есть А. Л. Ж. И. Р. — место, о котором стоит помнить. Это Акмолинский лагерь жен изменников Родины — крупнейший советский женский лагерь, один из трех "островов" "Архипелага ГУЛАГ" (музейно-мемориальный комплекс "АЛЖИР").

У россиян особенно востребованы Алматы и Астана с ее современными достопримечательностями (Байтерек, Хан Шатыр, резиденция президента и прочее). Популярны и экскурсии в Шымкент, через который в Средние века проходил Великий шелковый путь.

Ну и, конечно, природа: Чарынский каньон, протянувшийся на 154 километра, озеро Боровое (Акмолинская область), где отдых можно совместить с лечением.

Киргизия: горы, озера, авантюристы и чабаны

AFP 2018 / Vyacheslav Oseledko // Фестиваль "Этно Фест" недалеко от озера Иссык-Куль

Улететь на майские праздники в Киргизию и не разориться еще можно. Стоимость авиабилетов в Бишкек и обратно — от 16 тысяч рублей, время в пути — чуть более четырех часов.

Да и сама Киргизия — страна недорогая: проживание на озере Иссык-Куль с питанием и санаторным лечением в высокий сезон обойдется примерно в 2000 рублей в сутки (а май — не самый высокий сезон). Экскурсионный недельный тур — 20-25 тысяч рублей.

Посмотреть тут есть на что. "Горный рай", где высоко в небо уходят вершины Тянь-Шаня и Памира. Высокогорное озеро Иссык-Куль, которое смотрит во Вселенную (из космоса озеро похоже на глаз).

Озеро Иссык-Куль

"Можно выехать в туры к таким уникальным природным объектам, как Григорьевское ущелье и высокогорное озеро Сон-Куль, — рассказывают в пресс-службе национального туроператора. — Также стоит обратить внимание на культурный центр Рух Ордо — крупнейший музей Киргизии под открытым небом, прямо на берегу Иссык-Куля".

В Оше, втором по величине городе Киргизии, действует крупнейший в Средней Азии восточный базар.

На юге есть Арсланбоб — цветущий оазис на высоте 1600 метров над уровнем моря.

Как и Казахстан, Киргизия — часть Великого шелкового пути.

Почетный гость голливудский актер Стивен Сигал на церемонии открытия II Всемирных игр кочевников-2016Почетный гость — голливудский актер Стивен Сигал на церемонии открытия II Всемирных игр кочевников — 2016

Между городами Ош и Джалал-Абад находится Узген, который веками был важным перевалочным пунктом для путешественников и авантюристов. А еще в Киргизии есть пастбища кочевников — Джайлоо. Летом там можно попробовать себя в роли чабана.

Кстати, в некоторых областях Киргизии и Казахстана популярна охота с беркутом — древняя традиция, восходящая к временам монгольского нашествия.