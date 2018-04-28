В Бурятии началось строительство нового терминала международного аэропорта Байкал

Максим Соколов. В бурятском Улан-Удэ началось строительство нового терминала аэропорта Байкал с пропускной способностью до двух миллионов пассажиров в год, сообщил министр транспорта России

«Сегодня мы собрались здесь и являемся свидетелями знаменательного события — начала строительства нового аэровокзального комплекса аэропорта Байкал — воздушных ворот столицы Бурятии и всей республики, и достояния нашей планеты — озера Байкал», — цитирует Соколова РИА Новости

Как уточнил министр, в завершающую стадию вошло строительство одной из самых длинных в России взлётно-посадочных полос (3400 метров).