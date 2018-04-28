Ещё
Кыргызстан будет почетным гостем Международного туристического фестиваля в Китае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кыргызстан будет почетным гостем Международного туристического фестиваля в Китае 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Ланьчжоу, 28 апреля /Синьхуа/ — Кыргызстан выступит почетным гостем предстоящего Международного туристического фестиваля «Путешествие в Дуньхуан — Великий шелковый путь». Об этом сообщили корр. Синьхуа в Комитете по развитию туризма провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/.
"Республика Кыргызстан будет приглашена на фестиваль в качестве страны-почетного гостя", — заявил глава комитета Чэнь Вэйчжун. Как он рассказал, мероприятие, которое проводится уже в 8-й раз, стартует в городе Цзяюйгуань 19 июня и будет длиться месяц — до 20 июля. Его организаторы — Министерство культуры и туризма КНР и правительство провинции Ганьсу, им в этом оказывают поддержку Всемирная туристская организация, Всемирный туристский альянс и Азиатско-Тихоокеанская туристская ассоциация.
В рамках фестиваля запланированы презентации туристических возможностей, концерты, деловые встречи и др., сообщил Чэнь Вэйчжун. Гостям фестиваля города и округи провинции Ганьсу, в свою очередь, представят многочисленные программы с местной спецификой — это могут быть культурно-туристические фестивали, спортивные, торговые или фольклорные мероприятия.
Власти Ганьсу рассчитывают принять 33,7 млн туристов во время предстоящего Международного туристического фестиваля, которые принесут доход 23,6 млрд юаней /1 ам. долл. — 6,3 юаня/. Рост этих показателей по сравнению с предыдущим фестивалем, таким образом, составит 20 и 32 проц. соответственно.
Туристический фестиваль «Путешествие в Дуньхуан — Великий шелковый путь» проводится с 2011 года. Его участниками становились свыше 170 стран и регионов мира и 11 профильных международных организаций. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Кувейтская авиакомпания получила разрешение на начало прямых рейсов между Кувейтом и Грузией В первомайские каникулы пекинские парки примут 1,8 млн туристов Пять человек пострадали при пожаре в Стамбуле
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост696
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО60
Трамп и Меркель «проехались» по России35
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт79
Россию назвали страной второго сорта
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
00:53
У американских F-35 нашли «русские корни»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение