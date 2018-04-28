Кыргызстан будет почетным гостем Международного туристического фестиваля в Китае

Ланьчжоу, 28 апреля / Синьхуа / — Кыргызстан выступит почетным гостем предстоящего Международного туристического фестиваля «Путешествие в Дуньхуан — Великий шелковый путь». Об этом сообщили корр. Синьхуа в Комитете по развитию туризма провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/.

"Республика Кыргызстан будет приглашена на фестиваль в качестве страны-почетного гостя", — заявил глава комитета Чэнь Вэйчжун. Как он рассказал, мероприятие, которое проводится уже в 8-й раз, стартует в городе Цзяюйгуань 19 июня и будет длиться месяц — до 20 июля. Его организаторы — Министерство культуры и туризма КНР и правительство провинции Ганьсу, им в этом оказывают поддержку Всемирная туристская организация, Всемирный туристский альянс и Азиатско-Тихоокеанская туристская ассоциация.

В рамках фестиваля запланированы презентации туристических возможностей, концерты, деловые встречи и др., сообщил Чэнь Вэйчжун. Гостям фестиваля города и округи провинции Ганьсу, в свою очередь, представят многочисленные программы с местной спецификой — это могут быть культурно-туристические фестивали, спортивные, торговые или фольклорные мероприятия.

Власти Ганьсу рассчитывают принять 33,7 млн туристов во время предстоящего Международного туристического фестиваля, которые принесут доход 23,6 млрд юаней /1 ам. долл. — 6,3 юаня/. Рост этих показателей по сравнению с предыдущим фестивалем, таким образом, составит 20 и 32 проц. соответственно.

Туристический фестиваль «Путешествие в Дуньхуан — Великий шелковый путь» проводится с 2011 года. Его участниками становились свыше 170 стран и регионов мира и 11 профильных международных организаций. -0-