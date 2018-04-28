Ещё
В Улан-Удэ началось строительство нового терминала аэропорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Улан-Удэ началось строительство нового терминала аэропорта 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Сегодня в столице Бурятии состоялась закладка «первого камня» в основание нового пассажирского терминала аэропорта «Байкал» пропускной способностью два миллиона пассажиров в год. Об этом сообщает правительство региона.
Возвести новый терминал планируется в течение двух лет. Объем инвестиций компании составит два миллиарда рублей.
— Аэропорт является лицом любого города, любого региона. Но особенно важен этот объект именно здесь, в Республике Бурятия. Этот объект ждут не только гости республики, туристы, а в первую очередь, ждут те, кто живет на этой прекрасной земле, поскольку сегодняшний действующий аэропорт уже не соответствует тем требованиям, которые предъявляет современный пассажир, современные стандарты авиационной отрасли, — отметил министр транспорта РФ Максим Соколов, давший старт строительству.
Согласно расчетам 2028 году пассажиропоток «Байкала» должен достигнуть 1,14 миллиона человек. Так что терминал строится с запасом на 20-30 лет вперед.
— Мы решились на проект, видя, что Бурятия подготовила реальную программу по развитию туризма на Байкале, в том числе въездного туризма, нацеленного на обслуживание туристического потока из Китая, Японии, Кореи, в основном из азиатской части мира, — сообщил председатель совета директоров компании «AEON Corporation» Роман Троценко.
Новый пассажирский терминал является частью планов по развитию аэропорта «Байкал». Сейчас там завершается строительство одной из самых длинных в России взлетно-посадочных полос (3400 метров), ведущее за счет федерального финансирования. В 2017 году аэропорт получил статус пятой степени свободы, что позволяет международным транзитным авиаперевозчикам осуществлять посадку самолетов без спецразрешения.
Российская Газета: последние новости
На Дальнем Востоке выдано почти 13 тысяч электронных виз Минтранс готовит программу строительства аэропортов на Дальнем Востоке Бывалые туристы выбирают полисы с расширенным покрытием
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»32
Трамп и Меркель «проехались» по России295
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост845
«Он не должен был сесть»3
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО149
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение