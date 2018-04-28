В Улан-Удэ началось строительство нового терминала аэропорта

Сегодня в столице Бурятии состоялась закладка «первого камня» в основание нового пассажирского терминала аэропорта «Байкал» пропускной способностью два миллиона пассажиров в год. Об этом сообщает правительство региона.

Возвести новый терминал планируется в течение двух лет. Объем инвестиций компании составит два миллиарда рублей.

— Аэропорт является лицом любого города, любого региона. Но особенно важен этот объект именно здесь, в Республике Бурятия. Этот объект ждут не только гости республики, туристы, а в первую очередь, ждут те, кто живет на этой прекрасной земле, поскольку сегодняшний действующий аэропорт уже не соответствует тем требованиям, которые предъявляет современный пассажир, современные стандарты авиационной отрасли, — отметил министр транспорта РФ Максим Соколов , давший старт строительству.

Согласно расчетам 2028 году пассажиропоток «Байкала» должен достигнуть 1,14 миллиона человек. Так что терминал строится с запасом на 20-30 лет вперед.

Японии, — Мы решились на проект, видя, что Бурятия подготовила реальную программу по развитию туризма на Байкале, в том числе въездного туризма, нацеленного на обслуживание туристического потока из Китая Кореи , в основном из азиатской части мира, — сообщил председатель совета директоров компании «AEON Corporation» Роман Троценко

Новый пассажирский терминал является частью планов по развитию аэропорта «Байкал». Сейчас там завершается строительство одной из самых длинных в России взлетно-посадочных полос (3400 метров), ведущее за счет федерального финансирования. В 2017 году аэропорт получил статус пятой степени свободы, что позволяет международным транзитным авиаперевозчикам осуществлять посадку самолетов без спецразрешения.