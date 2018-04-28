Первый камень в фундамент нового терминала заложен в аэропорту Байкал в Улан-Удэ

"Действующий аэропорт устарел и не соответствует требованиям, которые предъявляют современный пассажир, современные стандарты авиационной отрасли. Новое красивое здание будет соответствовать ожиданиям и туристов, и жителей республики", — сказал Соколов.

По его словам, вместимость аэропорта, годовая проходимость на порядок будет превосходить тот пассажиропоток, который имеется сейчас. «Это будет хорошим заделом для развития транспортной инфраструктуры», — отметил министр, напомнив, что в завершающей стадии сейчас находится строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Байкал.