Первый камень в фундамент нового терминала заложен в аэропорту Байкал в Улан-Удэ 

УЛАН-УДЭ, 28 апреля. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Максим Соколов заложил первый камень в фундамент нового терминала в международном аэропорту Байкал в Улан-Удэ. В торжественной церемонии приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов и собственник воздушной гавани в Улан-Удэ — владелец холдинга «Новапорт» Роман Троценко, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
"Действующий аэропорт устарел и не соответствует требованиям, которые предъявляют современный пассажир, современные стандарты авиационной отрасли. Новое красивое здание будет соответствовать ожиданиям и туристов, и жителей республики", — сказал Соколов.
По его словам, вместимость аэропорта, годовая проходимость на порядок будет превосходить тот пассажиропоток, который имеется сейчас. «Это будет хорошим заделом для развития транспортной инфраструктуры», — отметил министр, напомнив, что в завершающей стадии сейчас находится строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Байкал.