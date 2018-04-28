Корейцы устроили во Владивостоке бум. Туристический

Более 111 тысяч иностранных туристов уже посетили Владивосток за первые три месяца 2018 года согласно статистке. Вопреки ожиданиям совсем не китайские гости показывают самый динамичный рост турпотока в Приморье. Нами очень интересуются вояжеры именно из Республики Корея с тех пор, как между нашими странами введен безвизовый режим для туристов (с 2014 года). Среди корейцев регулярно прибавляется процент индивидуальных путешественников, готовых познавать наш регион даже в одиночку. На это все кроме отмены виз влияет еще ряд факторов:

… экономический,

Самые бюджетные билеты на прямые рейсы Сеул-Владивосток-Сеул обойдутся в $331 в целом, если путешественник решит провести первые выходные мая здесь. И это в то время, как за билеты на авиарейс без пересадок Сеул-Москва-Сеул придется выложить как минимум $ 860. Ну, а провести первый майский уикенд в Санкт-Петербурге , считающийся у азиатских соседей самым красивым российским городом, и того дороже: $1466 — вот самая низкая цена из предлагаемых за прямые рейсы. Иными словами, ни Белокаменная, ни город на Неве не могут стать направлениями для массового туризма с корейской стороны. А Владивостоку это, как раз по зубам, ввиду геополжения, наличия признаков исторического облика и динамики развития HoReCa силами хотя бы местного малого бизнеса.

При этом жители Республики Корея часто считают, что вся Россия , включая обширную азиатскую ее часть — это Европа. А многие южно-корейские турфирмы презентуют Владивосток именно как ближайшую к Корее Европу. Лететь до «ближайшей Европы» всего два часа и стоит чуть больше трехсот «баксов» — как раз идеальный вариант для тура на выходные дни. Учитывая, что пребывать в отпусках по месяцу не распространено в корейской трудовой системе.

Глава департамента туризма Приморья Константин Шестаков рассказал, что турпоток из Республики Корея стал показывать наиболее стремительный рост в 2016 году, и данный тренд не теряет интенсивности. В первом квартале года текущего мы приняли свыше 20 тысяч гостей из Республики Корея. Это больше, чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

Ослабление рубля также способствует значительному повышению интереса к «ближайшей Европе» со стороны южных корейцев. Как говорят они сами, цены на продукты питания, бытовую химию, косметику, бижутерию в магазинах Владивостока ощутимо дешевле, чем в Южной Корее, что также является привлекательным фактом для массового туриста.

Что касается гостиничной инфраструктуры, здесь у Владивостока дела пока обстоят не очень важно — хромает соотношение цена-качество сервиса в тех немногих гостиницах, которые известны нам в виде наследия советской эпохи. Дешевизной они не отличаются по сравнению с аналогами в Москве или в самой Корее. Однако на фоне неповоротливой отельной системы бурно развиваются сегменты «малых форм гостеприимства» — хостелы, аренда частных квартир и каучсерфинг.

Опрошенные корр. PRIMPRESS корейские туристы отмечают потрясающую дешевизну койко-мест в хостелах Владивостока, $10-15 против $30-40, бытующих в Западной Европе, например. Креативность оформления интерьеров, удобная концентрация хостелов в центре города, англоговорящий и дружелюбный персонал (молодежь, как правило) — все это плюсы в имидже краевого центра в глазах многочисленных корейских туристов. Если посмотреть на владивостокские предложения от международной системы бронирования booking.com, местные хостелы (в отличие от гостиниц) часто имеют высокие рейтинги у туристов: «превосходно» и «потрясающе». Квартиросдатчики во Владивостоке в последнее время также изо всех сил стараются предоставить туристам жилье со свежим и стильным ремонтом. В итоге приятная студия, чистая и с трендовым дизайном в «сталинке» за 5-6 тысяч рублей за сутки (в среднем) в центре города воспринимается корейскими гостями выгодным приобретением на выходные.

Впрочем, не только экономия при всей ее первостепенности привлекает к нам соседей из цивизизованной Азии. Важную роль играет и фактор…

…романтический,

Простым методом наблюдения на улицах Владивостока можно определить то, что в отличие от китайских туристов корейские в массе своей гораздо моложе. И главное, чего хочет эта молодежь от города нашенского ни шопинга, ни музеев, а романтики. И вкуса экзотической европейской культуры. Бары, милые кафе, оперные и балетные постановки, прогулки по набережным и молчаливые наблюдения за местными красавицами — вот, что наполняет дни многих корейских гостей в Приморье.

Один из южно-корейских туристов во Владивостоке рассказал корр. PRIMPRESS: «Большинство корейцев думают, что в России все девушки блондинки, но приезжая во Владивосток мы понимаем, что это не так. Еще мы считаем, что в России всегда холодно и нет лета, но я знаю, что во Владивостоке летом очень тепло. Ну и водка, все русские всегда пьют водку, но я еще не понял, стереотип ли это».

Владелица квартиры, принимающая иностранных гостей, Алена Суханова поделилась своими наблюдениями: «Из 10 человек путешественников, останавливающихся в моей квартире, 7-8 — южные корейцы. В последние пару лет число девушек, бывает, превосходит число парней. Парни 25-35 лет любят приезжать во Владивосток в одиночку. Девушки, чаще всего 23-27 лет и приезжают парочками. Две подружки или две сестры. Корейские туристки бывают настроены очень романтично! Они начинают делать многочисленные селфи уже с первых минут пребывания в моей владивостокской квартире, постить виды из окна, выходящего на бухту Золотой Рог. Молодые корейцы заранее бронируют билеты в Мариинский театр (Приморскую сцену), предпочитают больше балет. Хотят видеть красивых балерин и их мастерство. Выспрашивают у меня много и о ночных клубах и барах».

Кроме того, возвращаясь к себе в страну, эти путешественники с горящими глазами будут рассказывать друзьям и родным о том, что видели в живую … северных корейцев. Этот «братско-вражеский» тип людей невозможно встретить свободно гуляющим на улицах южно-корейских городов.

Ли Сон И, студент из Пусана , изучающих русский язык во Владивостоке, иногда принимает у себя друзей с родины. Он говорит, что для них всех Северная Корея и ее жители — нечто запретное и очень мифологизированное: «За всю жизнь среднестатистический южный кореец может ни разу не увидеть северного собрата. А здесь во Владивостоке это возможно очень часто! Это будоражит какие-то чувства внутри нас, как будто приключение».

Однако особенные чувства гости из Южной Кореи испытывают здесь не только на прогулке или в театре. Притяжению их потока во Владивосток способствует и фактор иной —

… гастрономический.

Статус Владивостока как гастрономической столицы России по версии booking.com 2017 года подтверждают и ныне опрошенные корр. PRIMPRESS туристы из Республики Корея.

Корейцы — одна из самых гурманских наций мира, как известно. Поэтому к их предпочтениям во Владивостоке имеет смысл относиться со вниманием. Они в отличие от многих европейских гостей не экономят на еде, стараясь за время тура во Владивосток перепробовать все — и местную кухню, и европейскую, и свою же корейскую в местном исполнении. Первым делом они пытаются попробовать борщ, но не многим он нравится из-за специфического вкуса и зелени. Но особенно их изумляет северокорейский ресторан во Владивостоке, и его они пытаются посетить первым делом. Большой популярностью пользуются, особенно у молодых южно-корейских девушек, всевозможные владивостокские кофейни, пекарни и эклерная. Развитость ресторации у нас, «на евроейской окраине» в Азии приятно удивляет искушенных корейских гостей.