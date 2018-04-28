В столице Бурятии началось строительство нового терминала аэропорта

"Сегодня мы собрались здесь и являемся свидетелями знаменательного события — начала строительства нового аэровокзального комплекса аэропорта Байкал — воздушных ворот столицы Бурятии и всей республики, и достояния нашей планеты — озера Байкал", — сказал Соколов.

Он отметил, что строительство аэропорта особенно важно в таком регионе как Бурятия, так как субъект имеет огромный потенциал в туристической сфере. По его словам, соответствие терминальной, аэропортовой, аэровокзальной инфраструктуры будет тем фактором, который обеспечит привлекательность этого аэропорта и выведет его в один из крупнейших авиаузлов нашей страны — на сегодня в завершающую стадию вошло строительство одной из самых длинных в России взлетно-посадочных полос (3400 метров). Терминал планируется достроить через два с небольшим года.