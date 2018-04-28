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В столице Бурятии началось строительство нового терминала аэропорта
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В столице Бурятии началось строительство нового терминала аэропорта 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Восток-Телеинформ
КРАСНОЯРСК, 28 апр — РИА Новости. Строительство нового терминала аэропорта Байкал с пропускной способностью до двух миллионов пассажиров в год началось в Улан-Удэ, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов на торжественной церемонии начала строительства.
В субботу Соколов находится с рабочим визитом в Бурятии. На начале строительства также присутствует глава региона Алексей Цыденов и председатель совета директоров компании АЕОН Роман Троценко.
"Сегодня мы собрались здесь и являемся свидетелями знаменательного события — начала строительства нового аэровокзального комплекса аэропорта Байкал — воздушных ворот столицы Бурятии и всей республики, и достояния нашей планеты — озера Байкал", — сказал Соколов.
Он отметил, что строительство аэропорта особенно важно в таком регионе как Бурятия, так как субъект имеет огромный потенциал в туристической сфере. По его словам, соответствие терминальной, аэропортовой, аэровокзальной инфраструктуры будет тем фактором, который обеспечит привлекательность этого аэропорта и выведет его в один из крупнейших авиаузлов нашей страны — на сегодня в завершающую стадию вошло строительство одной из самых длинных в России взлетно-посадочных полос (3400 метров). Терминал планируется достроить через два с небольшим года.
Троценко сообщил, что пропускная способность объекта составит около двух миллионов пассажиров в год, а площадь здания — около 20 тысяч квадратных метров, что вкупе обеспечит развитие аэропорта на 20-30 лет вперед. Цыденов поблагодарил Минтранс страны за содействие, а инвесторов за инвестиции в аэропорт.
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