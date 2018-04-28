«Инстатуристы»: при выборе путешествий россияне отдают лайки Instagram

Россияне все чаще отправляются в путешествия, находя интересные предложения в Instagram. Групповые туры, личные гиды и бесплатные советы из серии «где остановиться или поужинать» в России и за рубежом. Прямой контакт, хештеги и лайки.

Это удобно, говорят люди, ведущие бизнес в Instagram. Клиент сразу видит конкретные фото и ориентируется на точные хештеги. При этом человек сразу читает отзывы в комментариях и может задать продавцу все интересующие вопросы. На некоторые, причем очень важные, ответы можно получить бесплатно, говорит индивидуальный гид по Владимиру и Суздалю Екатерина.

Екатерина, индивидуальный гид по Владимиру и Суздалю: «Мы с вами обговариваем все детали, все, что вас интересует: что вы хотите посмотреть, на сколько времени вы хотите забронировать экскурсовода, нужны ли вам какие-то дополнительные услуги в виде мастер-классов. Может быть, вы с детьми и хотите взять детский тур, чтобы детям подходило. Возможно, вы хотите вместе с гидом на целый день, тогда нужны обеды или ужины. Советы по досугу. То есть все без проблем. Эту информацию я предоставляю бесплатно».

Она же расскажет, как лучше доехать и где остановиться в городе. Также система работает и на рынке выездного туризма. Кирилл Маковеев работает гидом в Аргентине , по его словам, в эту страну едут люди, как правило, обеспеченные и уже имеющие богатый опыт путешествий. С такими Instagram тоже работает, но они, скорее, уже сами знают, чего хотят. А в случае с более популярными маршрутами эта соцсеть просто незаменима, говорит он.

Кирилл Маковеев, гид в Аргентине: «Есть страны, в которых для гидов Instagram — это первая точка входа. Это страны первого желания, в которые люди едут в первой десятке. Например, если ты гид в Париже или в Мадриде , то Instagram у тебя будет 100% работать».

Дмитрий Горин, советник руководителя Ростуризма, гендиректор холдинга: «ВИП-Сервис» «Сейчас консультативные услуги развиваются во всем мире, и в данной ситуации консультанты зарабатывают на этом немалые деньги, но опыт продаж показывает как раз обратное, что развитие чартерных туристических рейсов и квот в гостиницах по специальной цене стимулирует как раз продажи через туроператоров. Туристические компании, наоборот, фиксируют рост продаж в последние годы, и как раз 2017 год был поворотным по изменению спроса опять-таки в пользу туристических агентств и туроператоров».

Директор компании Rich PR Николай Казанцев убежден, что те, кто сегодня посмеивается над конкурентами из Instagram, вскоре могут сильно об этом пожалеть:

Николай Казанцев, директор компании Rich PR: «Когда в начале 2000 годов бизнес массово начал уходить в интернет, была такая поговорка: „Бизнес, который не в интернете, выпадает из бизнеса в ближайшее время“. Здесь та же самая история, что люди, которые говорят: „Какой Instagram? О чем вы говорите? Это мелочь“ — в ближайшее время эти люди поймут, что, да, это мелочь, но этой мелочи настолько много, что просто эти люди очень быстро поймут, что они были неправы, когда их съест конкуренция».

Впрочем, реальные объемы этого рынка неизвестны. Цифр нет. Что, кстати, наверняка не дает покоя налоговой, которая, надо полагать, с удовольствием «отлайкала» бы всех «инстагидов».