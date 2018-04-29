Праздник «Цветение маральника» на Алтае впервые посетили более 30 тыс. человек

БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ / Алтайский край /, 29 апреля. / ТАСС /. Открытие летнего туристического сезона в Алтайском крае — праздник «Цветение маральника» (местного эндемика), который проходил на площадке особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», — впервые посетили более 30 тыс. человек. За шесть лет, которые проходит праздник в регионе, этот стал самым массовым, сообщил корреспонденту ТАСС представитель «Туристского центра Алтайского края», занимающегося развитием туризма в регионе.

"Сегодня открытие летнего турсезона в Алтайском крае посетили более 30 тыс. человек. За историю проведения праздника «Цветение маральника» этот стал самым масштабным, он пользуется огромной популярностью и входит в топ-3 весенних событий у туристов в РФ , по данным аналитического агентства «ТурСтат», который составляется по посещаемости", — сказал представитель центра.

По словам начальника краевого управления по внешним связям, туризму и курортному делу Юрия Захарова , количество туристических автобусов и личных автомобилей, приехавших на событийное мероприятие в этом году значительно возросло по сравнению с 2017 годом, когда праздник посетили 20 тыс. человек. В этом году официальные рейсы на праздник организовали операторы Томска Новосибирска — на одной парковке сегодня стояло более 120 больших автобусов вместимостью от 50 человек.

"Это становится массовым межрегиональным мероприятием: событийный туризм — это современный механизм привлечения дополнительных туристов в регион, популяризация туристических регионов. Сегодня мест парковочных не хватило — это связано не с тем, что мы их не подготовили, — их физически не хватает. Мы стараемся из каждого такого мероприятия извлекать уроки, и конечно, планируя мероприятие на следующий год, мы будем планировать транспортную составляющую — парковки", — пояснил Захаров.

Маральник — кустистое растение, которое цветет в горах Алтая в апреле — мае, научное название эндемика — рододендрон Ледебура. Именно благодаря ему горы и берега горных рек суровой алтайской весной становятся будто окутанными лиловой дымкой. Праздник, подобный японскому празднику цветения сакуры, в Алтайском крае начали проводить с 2013 года.

Алтайский колорит

Как отметила руководитель исполнительной дирекции федеральных туристических премий Russian Event Awards, «Маршрут года», «Туристический сувенир» Вероника Косых, ее на празднике поразил поток людей, которые приехали и из других регионов, чтобы увидеть уникальное по красоте явление — цветение маральника. Также она отметила, что регион находится в тренде событийного туризма — его знают в РФ по открытию зимнего турсезона — «Алтайской зимовке» — и летнего — «Цветению маральника». По словам Косых, на площадке много фотозон, интерес для туристов представляет мост, соединяющий Алтайский край и Республику Алтай . Она отметила, что особенно выделяется край на фоне других регионов яркой, многочисленной и тематической сувенирной продукцией.

Праздник «Цветение маральника» традиционно завершает региональный туристский форум Visit Altai. В 2018 году на «Бирюзовой Катуни» организовали сразу несколько мероприятий форума, например выставку «АлтайТур. АлтайКурорт» лучших турпродуктов региона, фестиваль «Крестьянское гостеприимство», где сельские районы края представили свой туристический потенциал. Так, гости смогли увидеть породистых орловских рысаков, попробовать местные блюда из грибов, ягод, меда и мяса, посмотреть и послушать представителей местных коллективов в национальных костюмах. Здесь же можно было на выставке-ярмарке купить сувениры алтайских мастеров, в том числе и веточки маральника — из стекла, керамики, кожи, ткани.

На «Бирюзовой Катуни» организовали и спортивные площадки с рафтами, которые сплавлялись по озеру, заплывом в холодной воде (на улице было плюс 8 — плюс 14 градусов), джолли-джамперами, пит-байками, мотоциклами и велосипедами. Прошли экскурсионные программы к местам цветения маральника.

Как пояснил зампредседателя правительства региона Андрей Щукин , «Цветение маральника» имеет большое значение и для позиционирования туристам культурной составляющей региона. «Здесь выступают ведущие коллективы края, мы показываем не только красоту природы и туристический потенциал. Творческим людям нужно выступать и перед такой серьезной массовой аудиторией», — отметил Щукин.

Перспективы туризма

Посмотреть, как развивают туризм на Алтае, приехали и гости из Павлодарской области Казахстана . Как рассказала ТАСС директор турфирмы «Пять звезд» Сауле Аргинова, праздник «Цветение маральника» будет очень интересен как туристам из Казахстана, так и турфирмам с точки зрения опыта. «Сюда надо привозить простых людей, ярмарку показать, много есть чему поучиться, и очень много дают районы — как на хорошей Сорочинской ярмарке», — отметила она.

"Горячий" туристический сезон в Алтайском крае только начинается, и задача, по словам руководителя профильного управления Юрия Захарова, — сохранить турпоток на уровне прошлого года, когда он составил 2,15 млн человек. Из-за сильных морозов прошедшей зимы регион посетили несколько меньше гостей, чем в прошлые «холодные» сезоны, но его планируют «поднять» за летние месяцы.

"Мороз, который простоял весь январь приостановил [турпоток] не только в январе, но отразился и на феврале, поэтому основная задача, которую мы видим, — сохранить уровень прошлого года, но будем прилагать все усилия, чтобы немножко подрасти [по турпотоку]. Мы пока не подсчитывали [падение], но я говорю по оценкам средств размещения, что сезон зимний был хуже. С другой стороны, мы имеем все необходимое, чтобы цифру прошлого года выполнить и перевыполнить", — сказал Захаров.

Руководитель профильного ведомства также отметил, что не назвал бы задачу резкого роста турпотока приоритетной. Он пояснил, что нынешний уровень турпотока обоснован и больше усилий нужно сосредоточить на том, чтобы гости задерживались в крае и получали более широкий и качественный спектр услуг со стороны турбизнеса.

Туризм в Алтайском крае — одно из активно развиваемых направлений экономики. Ежегодно количество гостей увеличивается на 5-10%. Так, в 2005 году Алтайский край посетили 500 тыс. туристов. К 2017 году показатель увеличился более чем в четыре раза — до 2,15 млн человек.