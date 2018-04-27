Кувейтская авиакомпания получила разрешение на начало прямых рейсов между Кувейтом и Грузией

Тбилиси , 27 апреля / Синьхуа / — Агентство гражданской авиации Грузии дало разрешение на использование воздушного пространства и начало прямых рейсов между Кувейтом и Грузией для кувейтской авиакомпании «Кувейтские авиалинии». Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Авиарейсы Эль-Кувейт — Тбилиси — Эль-Кувейт будут выполняться два раза в неделю.

Пассажиропоток между Грузией и арабскими странами Персидского залива демонстрирует стабильный рост. В 2017 году пассажирооборот между Грузией и Кувейтом показал рост на 45 проц, а в целом с арабскими странами залива он увеличился на 53 проц по сравнению с 2016 годом. —0—