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Кувейтская авиакомпания получила разрешение на начало прямых рейсов между Кувейтом и Грузией
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Кувейтская авиакомпания получила разрешение на начало прямых рейсов между Кувейтом и Грузией 

ИА Синьхуа 22 минуты назад
Тбилиси, 27 апреля /Синьхуа/ — Агентство гражданской авиации Грузии дало разрешение на использование воздушного пространства и начало прямых рейсов между Кувейтом и Грузией для кувейтской авиакомпании «Кувейтские авиалинии». Об этом сообщила пресс-служба агентства.
Авиарейсы Эль-Кувейт — Тбилиси — Эль-Кувейт будут выполняться два раза в неделю.
Пассажиропоток между Грузией и арабскими странами Персидского залива демонстрирует стабильный рост. В 2017 году пассажирооборот между Грузией и Кувейтом показал рост на 45 проц, а в целом с арабскими странами залива он увеличился на 53 проц по сравнению с 2016 годом. —0—
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