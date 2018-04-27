Международная встреча туроператоров состоялась в Бишкеке

Департамент туризма Кыргызстана провел расширенную презентацию новых предложений для любителей увлекательных путешествий, передает телеканал «МИР 24». Среди них — интересные горные маршруты разной степени сложности. А еще в новом сезоне туристы смогут изнутри узнать кочевую культуру Кыргызстана и принять участие в традиционной охоте с беркутами «салбурун».

Для участников встречи была организована мини-ярмарка, где туроператоры могли лично встретиться с владельцами гостиниц и центров отдыха, попробовать национальные блюда и оценить местный колорит.

«Было создано пять диссинаций, это туристические объединения в регионах. Сегодня все они представлены здесь в виде ярмарки продуктов. Вторая цель — сегодня перед турсезоном мы собрали всех операторов, гостиницы, которые работают на рынке, чтобы показать, познакомить турагентов. Чтобы каждый знал, что интересное есть в Оше, в Баткене, в Таласе », — рассказал директор Департамента туризма при Минкультуры Кыргызстана Азамат Жаманкулов

Развитие туризма объявлено правительством Кыргызстана одной из приоритетных задач. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ