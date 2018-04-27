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Международная встреча туроператоров состоялась в Бишкеке
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Международная встреча туроператоров состоялась в Бишкеке 

Мир24 34 минуты назад
Департамент туризма Кыргызстана провел расширенную презентацию новых предложений для любителей увлекательных путешествий, передает телеканал «МИР 24». Среди них — интересные горные маршруты разной степени сложности. А еще в новом сезоне туристы смогут изнутри узнать кочевую культуру Кыргызстана и принять участие в традиционной охоте с беркутами «салбурун».
Для участников встречи была организована мини-ярмарка, где туроператоры могли лично встретиться с владельцами гостиниц и центров отдыха, попробовать национальные блюда и оценить местный колорит.
«Было создано пять диссинаций, это туристические объединения в регионах. Сегодня все они представлены здесь в виде ярмарки продуктов. Вторая цель — сегодня перед турсезоном мы собрали всех операторов, гостиницы, которые работают на рынке, чтобы показать, познакомить турагентов. Чтобы каждый знал, что интересное есть в Оше, в Баткене, в Таласе», — рассказал директор Департамента туризма при Минкультуры Кыргызстана Азамат Жаманкулов.
Развитие туризма объявлено правительством Кыргызстана одной из приоритетных задач. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
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