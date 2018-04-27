Аэропорт «Симферополь» временно откроет для ветеранов зал комфорта

СИМФЕРОПОЛЬ , 27 апр — РИА Новости Крым . С 1 мая по 12 июня ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и их сопровождающие, смогут бесплатно воспользоваться залом повышенной комфортности в аэропорту «Симферополь». Об этом сообщает пресс-служба авиаузла.

"К борту самолета их доставят на отдельном, комфортабельном транспорте. Регистрация на рейсы будет организована на стойках бизнес-класса. Для получения услуги ветерану нужно иметь при себе удостоверение, а сопровождающему — паспорт", — добавили в пресс-службе.

Зал повышенной комфортности нового терминала аэропорта расположен на четвертом этаже стерильной зоны.