Ещё
Аэропорт «Симферополь» временно откроет для ветеранов зал комфорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аэропорт «Симферополь» временно откроет для ветеранов зал комфорта 

РИА Новости Крым 49 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. С 1 мая по 12 июня ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и их сопровождающие, смогут бесплатно воспользоваться залом повышенной комфортности в аэропорту «Симферополь». Об этом сообщает пресс-служба авиаузла.
"К борту самолета их доставят на отдельном, комфортабельном транспорте. Регистрация на рейсы будет организована на стойках бизнес-класса. Для получения услуги ветерану нужно иметь при себе удостоверение, а сопровождающему — паспорт", — добавили в пресс-службе.
Зал повышенной комфортности нового терминала аэропорта расположен на четвертом этаже стерильной зоны.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, с начала работы (16 апреля) по 27 апреля новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Симферополь» обслужил 100 тысяч пассажиров. Самыми популярными направлениями были Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
РИА Новости Крым: последние новости
Ночью спасатели сняли со скал Ай-Петри двоих москвичей Как доехать до нового терминала аэропорта "Симферополь" Аэропорт в Керчи начал принимать малые частные самолеты и вертолеты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дерипаска согласился выполнить условие США186
Тотальная нумерация россиян, демонстрация «Корсара» и другие события дня12
Трамп раскрыл истинное отношение к России46
Умер Геннадий Печников12
На Украине захотели забрать Крымский мост500
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение