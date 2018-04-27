Аэропорт «Симферополь» временно откроет для ветеранов зал комфорта 

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. С 1 мая по 12 июня ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и их сопровождающие, смогут бесплатно воспользоваться залом повышенной комфортности в аэропорту «Симферополь». Об этом сообщает пресс-служба авиаузла.
"К борту самолета их доставят на отдельном, комфортабельном транспорте. Регистрация на рейсы будет организована на стойках бизнес-класса. Для получения услуги ветерану нужно иметь при себе удостоверение, а сопровождающему — паспорт", — добавили в пресс-службе.
Зал повышенной комфортности нового терминала аэропорта расположен на четвертом этаже стерильной зоны.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, с начала работы (16 апреля) по 27 апреля новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Симферополь» обслужил 100 тысяч пассажиров. Самыми популярными направлениями были Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.