Ещё
Временный терминал аэропорта «Пулково» откроется для чартеров во время матчей ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Временный терминал аэропорта «Пулково» откроется для чартеров во время матчей ЧМ-2018 

Rambler News Service 1 час назад
Временный терминал «Пулково-2» будет открыт для чартерных рейсов авиакомпаний во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге, сообщили в Cеверо-Западном таможенном управлении ФТС России.
Временный терминал будет использоваться непосредственно перед матчами и сразу по их окончанию. Пассажирами станут организованные группы болельщиков, прибывающие и убывающие чартерными рейсами на определенные матчи. Исходя из времени и цели пребывания, организаторы рассчитывают только на наличие ручной клади и минимум багажа у пассажиров.
«Учитывая категорию пассажиров (футбольные болельщики), прибытие/убытие рейсов команд-соперников будет осуществляться через разные терминалы. Такая схема позволит избежать нежелательных инцидентов», — говорится в сообщении.
Временный терминал будет использоваться также с основным централизованным пассажирским терминалом, залом официальных лиц и делегаций, VIP-залов и терминалом бизнес авиации.
Rambler News Service: последние новости
Finnair увеличит перевозки пассажиров из Петербурга на треть Спецсотрудники Шереметьево будут контролировать зону паспортного контроля в период ЧМ-2018 Пассажиропоток группы S7 в марте вырос на 8,4%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дерипаска согласился выполнить условие США186
Тотальная нумерация россиян, демонстрация «Корсара» и другие события дня12
Трамп раскрыл истинное отношение к России46
Умер Геннадий Печников12
На Украине захотели забрать Крымский мост500
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение