Временный терминал аэропорта «Пулково» откроется для чартеров во время матчей ЧМ-2018

Временный терминал «Пулково-2» будет открыт для чартерных рейсов авиакомпаний во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге , сообщили в Cеверо-Западном таможенном управлении ФТС России.

Временный терминал будет использоваться непосредственно перед матчами и сразу по их окончанию. Пассажирами станут организованные группы болельщиков, прибывающие и убывающие чартерными рейсами на определенные матчи. Исходя из времени и цели пребывания, организаторы рассчитывают только на наличие ручной клади и минимум багажа у пассажиров.

«Учитывая категорию пассажиров (футбольные болельщики), прибытие/убытие рейсов команд-соперников будет осуществляться через разные терминалы. Такая схема позволит избежать нежелательных инцидентов», — говорится в сообщении.

Временный терминал будет использоваться также с основным централизованным пассажирским терминалом, залом официальных лиц и делегаций, VIP-залов и терминалом бизнес авиации.