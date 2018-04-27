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Каждому россиянину придется побывать в Калужской области
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Каждому россиянину придется побывать в Калужской области 

Калуга 24 22 минуты назад
Фото: Калуга 24
С 2010 года количество туристов, посетивших Калужскую область, увеличилось в три с половиной раза, сообщил Анатолий Артамонов, выступая 27 апреля на пленарном заседании Координационного совета по туризму при Минкультуры РФ в Калужском инновационном культурном центре. Турпоток областные власти намерены увеличивать и впредь. «Мы ставим перед собой задачу сделать так, чтобы каждый россиянин хотя бы раз в жизни побывал в нашем регионе», — сказал губернатор. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, принимавшая участие в работе форума заместитель министра культуры Алла Манилова отметила «очень эффективную работу региона» в сфере туризма. «Он входит в десятку лучших по темпам роста развития туризма. Только за последние пять лет здесь на 84% увеличилось количество средств размещения, на 7% ежегодно растет туристический поток, созданы и функционируют пять туристско-информационных центров, увеличивается объем инвестиций в туризм, создаются новые рабочие места», — сказала она. Манилова также напомнила, что Калужская область является пилотным регионом по апробации новых подходов ведения ведомственного статистического учета во внутреннем туризме и инициатором, а также координатором межрегионального туристского проекта «Россия — Родина космонавтики».
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