Авиакомпания Azur air приступила к выполнению полетов из Калуги в Анталью 

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российская авиакомпания Azur air приступила к выполнению рейсов из международного аэропорта Калуги в Анталью. Полетная программа перевозчика рассчитана до конца октября, сообщила ТАСС в воскресенье советник генерального директора по коммуникациям аэропорта Елена Галанова.
"В 14:10 вылетел первый рейс с калужскими пассажирами, которые отправились на отдых в Анталью. Загрузка полная — 189 человек, есть 25 детей. Полетная программа рассчитана до конца октября и насколько я знаю, уже есть билеты, проданные на октябрь", — отметила собеседница агентства.
До 24 мая рейсы будут выполняться раз в неделю — по воскресеньям, после 24 мая авиаперелеты будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Для перевозки пассажиров используются самолеты Boeing 737-800 вместимостью 189 кресел. По словам Галановой, это самое большое воздушное судно из тех, которые на сегодняшний день способен принимать аэропорт Калуги.