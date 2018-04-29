Авиакомпания Azur air приступила к выполнению полетов из Калуги в Анталью

МОСКВА , 29 апреля. / ТАСС /. Российская авиакомпания Azur air приступила к выполнению рейсов из международного аэропорта Калуги Анталью . Полетная программа перевозчика рассчитана до конца октября, сообщила ТАСС в воскресенье советник генерального директора по коммуникациям аэропорта Елена Галанова

"В 14:10 вылетел первый рейс с калужскими пассажирами, которые отправились на отдых в Анталью. Загрузка полная — 189 человек, есть 25 детей. Полетная программа рассчитана до конца октября и насколько я знаю, уже есть билеты, проданные на октябрь", — отметила собеседница агентства.

До 24 мая рейсы будут выполняться раз в неделю — по воскресеньям, после 24 мая авиаперелеты будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Для перевозки пассажиров используются самолеты Boeing 737-800 вместимостью 189 кресел. По словам Галановой, это самое большое воздушное судно из тех, которые на сегодняшний день способен принимать аэропорт Калуги.