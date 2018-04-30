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Авиакомпания Azur Air открыла продажу билетов из Калининграда в Саранск в дни ЧМ-2018
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Авиакомпания Azur Air открыла продажу билетов из Калининграда в Саранск в дни ЧМ-2018 

Прайм 1 час назад
Фото: Новый Калининград.Ru
Российская авиакомпания Azur Air открыла продажу билетов на рейсы из Калининграда в Саранск в дни матчей чемпионата мира по футболу, сообщила пресс-служба калининградского аэропорта «Храброво».
"Авиакомпания Azur Air открыла продажи билетов на регулярные рейсы по маршрутам Калининград-Саранск, Саранск-Калининград в дни проведения матчей группового этапа: Перу-Дания, Колумбия-Япония, Иран-Португалия, Панама-Тунис, Хорватия-Нигерия, Сербия-Швейцария, Испания-Марокко, Англия-Бельгия. Рейсы между Калининградом и Саранском будут выполняться 16, 19, 25 и 28 июня 2018 года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что стоимость перелета из Калининграда в Саранск со всеми сборами в одну сторону составит от 5 тысяч рублей, количество мест по этим тарифам ограничено. Покупка билетов возможна на сайте авиакомпании и в билетных агентствах.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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