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В Костроме утвердили расписание авиарейсов до Анапы
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В Костроме утвердили расписание авиарейсов до Анапы 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
На Костромском авиапредприятии утвердили расписание рейсов до Анапы, сообщает пресс-служба губернатора.
Первый рейс до Анапы самолет совершит 9 июня. Он будет летать через Липецк один раз в неделю: по субботам — в Анапу, по воскресеньям — обратно.
Рейсы будут осуществляться до 16 сентября.
Из Костромы вылет в 07.25, из Липецка — в 10.00, прибытие в Анапу — в 13.00. Из Анапы самолет будет вылетать в 10.40, из Липецка — 14.25, прибытие в Кострому — в 16.20.
Стоимость билета в один конец — 6 тысяч 359 рублей.
Напомним, что недавно утвердили расписание самолетов до Симферополя. Они начнут действовать с 14 июня.
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