В Костроме утвердили расписание авиарейсов до Анапы

На Костромском авиапредприятии утвердили расписание рейсов до Анапы , сообщает пресс-служба губернатора.

Первый рейс до Анапы самолет совершит 9 июня. Он будет летать через Липецк один раз в неделю: по субботам — в Анапу, по воскресеньям — обратно.

Рейсы будут осуществляться до 16 сентября.

Из Костромы вылет в 07.25, из Липецка — в 10.00, прибытие в Анапу — в 13.00. Из Анапы самолет будет вылетать в 10.40, из Липецка — 14.25, прибытие в Кострому — в 16.20.

Стоимость билета в один конец — 6 тысяч 359 рублей.