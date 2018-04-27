Ещё
Самару и Хельсинки снова соединят воздушным сообщением
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самару и Хельсинки снова соединят воздушным сообщением 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Из Курумоча пустят регулярные рейсы в Хельсинки. Первый вылет состоится во вторник, 1 мая. Направление будет обслуживать компания Finnair. Перевозчик уже работал в Самаре с 2014 года.
— Рейсы на самолетах Embraer 190 запланированы трижды в неделю, — рассказали представители компании Finnair.
Из Самары в Хельсинки воздушные суда будут отправляться в понедельник, среду и пятницу в 5:00. Время в пути — 3 часа. Вылеты в обратном направлении назначили на вторник, четверг и воскресенье в 23:40. Через 2 часа 35 минут самолет приземлится в Курумоче.
63.ru: последние новости
Нацелился на просеки: «Кошелев» хочет построить апарт-отель с рестораном в Самаре Плавать небезопасно: в Самаре перенесли открытие круизного сезона на Волге В Самаре назначили дополнительный паром до Рождествено
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Геннадий Печников5
На Украине захотели забрать Крымский мост345
Путин поблагодарил россиян за понимание248
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине372
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН76
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение