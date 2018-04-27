Самару и Хельсинки снова соединят воздушным сообщением

Из Курумоча пустят регулярные рейсы в Хельсинки . Первый вылет состоится во вторник, 1 мая. Направление будет обслуживать компания Finnair. Перевозчик уже работал в Самаре с 2014 года.

— Рейсы на самолетах Embraer 190 запланированы трижды в неделю, — рассказали представители компании Finnair.

Из Самары в Хельсинки воздушные суда будут отправляться в понедельник, среду и пятницу в 5:00. Время в пути — 3 часа. Вылеты в обратном направлении назначили на вторник, четверг и воскресенье в 23:40. Через 2 часа 35 минут самолет приземлится в Курумоче.