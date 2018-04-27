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Группа «Аэрофлот» в январе-марте увеличила перевозки на 6,6%
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Группа «Аэрофлот» в январе-марте увеличила перевозки на 6,6% 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Группа "Аэрофлот" в январе-марте увеличила перевозки пассажиров на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11 миллионов человек, говорится в сообщении авиакомпании.
В марте группа перевезла 3,9 миллиона пассажиров, что на 7,6% превышает результат за март 2017 года.
Пассажирооборот группы в январе-марте увеличился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот — на 6,1%. Процент занятости пассажирских кресел увеличился на 0,4 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 78,5%.
В марте пассажирооборот группы «Аэрофлот» увеличился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Группа в марте ввела в эксплуатацию семь лайнеров: три Airbus А320, один Airbus A321, один Boeing 737-800, один Boeing 777-300 и один SSJ100. Из парка был выведен один Airbus A320 и два Airbus A321. По состоянию на 31 марта 2018 года парк группы насчитывал 336 воздушных судов.
Группа объединяет крупнейшую российскую авиакомпанию «Аэрофлот», лоукостер «Победа», авиакомпании «Россия» и «Аврора».
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