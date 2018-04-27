В аэропортах хотят запретить сидеть на полу

Многочисленные изменения в правила поведения в аэровокзальных комплексах оформлены как поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Предлагаемые поправки запрещают сидеть на полу в аэропортах, лежать на сиденьях в залах ожидания, передвигаться по территории аэропортов на гироскутерах, самокатах, велосипедах и даже передвигаться верхом на животных. На каких именно животных нельзя ездить в аэропорту верхом, не уточняется.

Все нарушения караются штрафами от 100 до 500 рублей для физических лиц, для юридических лиц они выше. Так что перед визитом в аэропорт надо запомнить, что катать детей на багажных тележках тоже запрещено, равно как и оставлять вещи без присмотра, ставить их на сиденья кресел. Запрещено и нахождение в аэропорту без билета более суток.

И, наконец, теперь в аэропортах нельзя попрошайничать и предлагать какие-либо услуги, в том числе и частных перевозок. Зато, возможно, в аэропортах в скором времени снова оборудуют специальные комнаты для курения. Комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал соответствующий законопроект. Но вопрос пока не решен.