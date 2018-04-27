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Туристско-информационный центр Visit Chechnya откроют в Санкт-Петербурге 15 мая
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Туристско-информационный центр Visit Chechnya откроют в Санкт-Петербурге 15 мая 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Туристско-информационный центр Visit Chechnya откроют в Петербурге 15 мая с целью развития въездного туризма в Чеченскую Республику, сообщили в пятницу в петербургском комитете по развитию туризма.
"15 мая в Северной столице состоится открытие туристско-информационного центра Visit Chechnya… Основная деятельность офиса направлена на развитие въездного туризма в Чеченскую Республику, а также развитие комфортной и безопасной среды для ее гостей. Теперь все смогут обратиться в офис по адресу улица Чайковского, 79 и бесплатно получить полезную и актуальную информацию о Чеченской Республике и городе Грозный, узнать об основных достопримечательностях, транспортной системе, а также культурных событиях", — говорится в сообщении.
По словам заместителя председателя правительства Чеченской Республики Муслима Байтазиева, это будет первый туристический инфоцентр за пределами региона, но опыт может быть использован в других городах и странах. «Этот проект направлен на расширение сотрудничества между регионами в сфере туризма. Для нас очень важно, что первый офис Visit Chechnya открыт именно в Петербурге», — прокомментировал инициативу глава петербургского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев.
Чечню, по данным Ростуризма, в 2017 году посетили 130 тыс. туристов.
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