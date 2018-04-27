В Координационном совете по туризму поучаствовали представители 85 регионов

В рамках совета прошли выездные тематические секции, посвященные развитию международного сотрудничества в сфере туризма и взаимодействию бизнеса и власти в продвижении брендовых туристических маршрутов. Мероприятие прошло в Этнографическом парке «Этномир».

На мероприятии «обсуждались вопросы международного сотрудничества в сфере туризма с Республикой Болгария Греция , статистический учет во внутреннем туризме, проведение Международной туристской выставки „Интурмаркет“ в 2019 году, национальные туристские проекты, проведение всероссийского конкурса „Зеленый маршрут“ совместно с Всероссийским общественным движением „Волонтеры Победы“».