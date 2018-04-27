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В Координационном совете по туризму поучаствовали представители 85 регионов
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В Координационном совете по туризму поучаствовали представители 85 регионов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Калужской области проходит Координационный совет по туризму при министерстве культуры России и Всероссийская конференция по статистическому наблюдению во внутреннем туризме. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В рамках совета прошли выездные тематические секции, посвященные развитию международного сотрудничества в сфере туризма и взаимодействию бизнеса и власти в продвижении брендовых туристических маршрутов. Мероприятие прошло в Этнографическом парке «Этномир».
На мероприятии «обсуждались вопросы международного сотрудничества в сфере туризма с Республикой Болгария и Греция, статистический учет во внутреннем туризме, проведение Международной туристской выставки „Интурмаркет“ в 2019 году, национальные туристские проекты, проведение всероссийского конкурса „Зеленый маршрут“ совместно с Всероссийским общественным движением „Волонтеры Победы“».
В работе приняли участие более 170 представителей из 85 регионов России.
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