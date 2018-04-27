В аэропорту «Шереметьево» создали службу по координации деятельности в пункте пропуска

Как сообщили в пресс-службе авиагавани, она поможет пассажирам международных рейсов оперативно проходить пограничный контроль.

— Новое подразделение создано для совершенствования обслуживания пассажиров международных рейсов и сокращения времени прохождения формальностей на пунктах пропуска через государственную границу, — отметил собеседник издания.

Для предупреждения возникновения очередей, удобного и оперативного прохождения паспортного контроля сотрудники службы при необходимости будут равномерно распределять потоки в местах ожидания контроля и оказывать пассажирам необходимую помощь. Особое внимание будет уделяться пожилым пассажирам, пассажирам с детьми, маломобильным путешественникам, транзитным и трансферным пассажирам, обладателям дипломатических паспортов, членам экипажей воздушных судов. (то)