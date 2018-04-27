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В аэропорту «Шереметьево» создали службу по координации деятельности в пункте пропуска
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В аэропорту «Шереметьево» создали службу по координации деятельности в пункте пропуска 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Как сообщили в пресс-службе авиагавани, она поможет пассажирам международных рейсов оперативно проходить пограничный контроль.
— Новое подразделение создано для совершенствования обслуживания пассажиров международных рейсов и сокращения времени прохождения формальностей на пунктах пропуска через государственную границу, — отметил собеседник издания.
Для предупреждения возникновения очередей, удобного и оперативного прохождения паспортного контроля сотрудники службы при необходимости будут равномерно распределять потоки в местах ожидания контроля и оказывать пассажирам необходимую помощь. Особое внимание будет уделяться пожилым пассажирам, пассажирам с детьми, маломобильным путешественникам, транзитным и трансферным пассажирам, обладателям дипломатических паспортов, членам экипажей воздушных судов. (то)
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