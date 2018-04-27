В Югре подорожали билеты на речной транспорт 

Региональная служба по тарифам утвердила фиксированные тарифы на переезд пассажиров и перевозку багажа речным транспортом.
Таким образом, стоимость услуг, осуществляемых акционерным обществом «Северречфлот», увеличилась на 4% на маршруты межмуниципальные и внутрирайонные. Подорожали билеты в Нижневартовском, Кондинском, Березовском, Октябрьском и Белоярском районах.
Напомним, что компания «Северречфлот» производит перевозку пассажиров и грузов не только в Югре, но и в пределах всей Тюменской области.