У россиян еще есть шанс купить дешевые авиабилеты на майские праздники

МОСКВА , 27 апр — РИА Новости . Майские праздники считаются высоким сезоном, однако недорогие авиабилеты еще остались в продаже, сообщает Туту.ру.

Сервис путешествий провёл исследования и нашел направления, куда всё еще можно купить недорогие билеты. При составлении рейтинга анализировались все рейсы с вылетами и возвращениями с 29 апреля по 13 марта.

За рубеж из Санкт-Петербурга на момент написания материала остаются билеты в Пизу и Ереван (от 10000), Хельсинки , Берлин, Таллин Вильнюс (от 12000) и Кельн (от 13000).