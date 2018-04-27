Турпоток в Татарстан может вырасти в три раза благодаря магистрали «Москва-Казань» 

ТАСС, 27 апреля. Власти республики Татарстан рассчитывают, что турпоток в республику может вырасти в 2-3 раза после запуска высокоскоростной магистрали «Москва— Казань» (ВСМ). Об этом в ходе круглого стола «Реализация проектов пространственного развития РФ — транспортный вектор (проекты ВСМ)» сообщил в пятницу исполняющий обязанности Министра транспорта и дорожного хозяйства республики Айрат Усманов.
"Я думаю, что высокоскоростная магистраль позволит нам в 2-3 раза увеличить турпоток, мы все посчитаем, может быть, и в пять раз", — сказал он.
В 2017 году Татарстан посетили около 3,1 млн туристов, это на 7% больше, чем в 2016 году. Администрация Владимирской области также рассчитывает на серьезный приток туристов после пуска магистрали.
"По данным Федерального агентства по туризму, в 2016 году турпоток составил 4 млн человек, в прошлом году — уже 4,6 млн человек в год. Во многом этому способствуют те скоростные поезда, которые курсируют между Москвой и Нижним Новгородом через Владимир. Мы рассчитываем на увеличение туристического потока не менее, чем до 10 млн туристов в год", — сказал первый вице-губернатор Владимирской области Алексей Конышев.
В 2015 году в ходе рабочей поездки во Владимирскую область первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов также сообщил журналистам, что потенциал региона позволяет увеличить турпоток до 10 млн человек в год.
Как сообщалось ранее, протяженность ВСМ по территории Владимирской области составит 251 км, в регионе поезд будет делать четыре остановки. Время в пути от Москвы до Владимира составит около 55 минут, в то время как сейчас самый быстрый поезд едет 1 час 40 минут. Протяженность ВСМ «Москва-Казань» составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних 14 часов.