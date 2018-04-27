Турпоток в Татарстан может вырасти в три раза благодаря магистрали «Москва-Казань»

ТАСС , 27 апреля. Власти республики Татарстан рассчитывают, что турпоток в республику может вырасти в 2-3 раза после запуска высокоскоростной магистрали «Москва— Казань» (ВСМ). Об этом в ходе круглого стола «Реализация проектов пространственного развития РФ — транспортный вектор (проекты ВСМ)» сообщил в пятницу исполняющий обязанности Министра транспорта и дорожного хозяйства республики Айрат Усманов.

"Я думаю, что высокоскоростная магистраль позволит нам в 2-3 раза увеличить турпоток, мы все посчитаем, может быть, и в пять раз", — сказал он.

В 2017 году Татарстан посетили около 3,1 млн туристов, это на 7% больше, чем в 2016 году. Администрация Владимирской области также рассчитывает на серьезный приток туристов после пуска магистрали.

"По данным Федерального агентства по туризму, в 2016 году турпоток составил 4 млн человек, в прошлом году — уже 4,6 млн человек в год. Во многом этому способствуют те скоростные поезда, которые курсируют между Москвой и Нижним Новгородом через Владимир . Мы рассчитываем на увеличение туристического потока не менее, чем до 10 млн туристов в год", — сказал первый вице-губернатор Владимирской области Алексей Конышев

В 2015 году в ходе рабочей поездки во Владимирскую область первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов также сообщил журналистам, что потенциал региона позволяет увеличить турпоток до 10 млн человек в год.