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Две турецкие авиакомпании открыли рейсы из Уфы в Анталью и Даламан
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Две турецкие авиакомпании открыли рейсы из Уфы в Анталью и Даламан 

ТАСС 1 час назад
Фото: Северпост
УФА, 28 апреля. /ТАСС/. Два турецких лоукостера Onur Air и Atlasglobal открыли рейсы из Уфы в Анталью, что позволит дополнительно перевозить свыше 8 тыс. пассажиров в неделю. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе международного аэропорта столицы Башкирии.
"28 и 29 апреля из аэропорта стартует полетная программа двух новых турецких авиакомпаний. Сегодня ночью уже прилетел первый рейс Atlasglobal, перевозчик планирует возить туристов из Уфы в Анталью и Даламан дважды в день. 29 апреля планируется торжественная встреча самолета еще одного впервые появившегося в уфимском аэропорту перевозчика из Турции — Onur Air, который планирует ежедневные полеты из Уфы в Анталью", — говорится в сообщении.
Открытие новых рейсов турецкими авиакомпаниями увеличат пассажиропоток по данному направлению, сказала журналистам пресс-секретарь аэропорта Татьяна Ризван. «Авиакомпании на 30% увеличат количество рейсов, выполняющихся на этом направлении, что позволит дополнительно перевозить более 8 тыс. пассажиров в неделю», — отметила она.
Международный аэропорт Уфы — современный авиационный комплекс, способный принимать воздушные суда всех типов. Первый региональный аэропорт России, подтвердивший свое соответствие производственным стандартам ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations). Услугами аэропорта пользуются более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы с рулежными дорожками и аэровокзал, состоящий из двух терминалов.
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