Авиарейсы из Курска в Анапу, Симферополь и Сочи откроются в середине июня

Симферополь и КУРСК , 27 апреля. / ТАСС /. Рейсы из международного аэропорта Курска в южном направлении стартуют с 10 июня. Авиаперевозки будут осуществлять от одного до двух раз в неделю в Анапу Сочи , сообщили в пятницу в администрации Курской области.

"Из курского аэропорта в летний период в текущем году планируются авиарейсы в Сочи, Симферополь, Анапу. Продажа билетов по всем южным направлениям уже открыта", — отметили в администрации региона.