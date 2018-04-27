Авиарейсы из Курска в Анапу, Симферополь и Сочи откроются в середине июня 

КУРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Рейсы из международного аэропорта Курска в южном направлении стартуют с 10 июня. Авиаперевозки будут осуществлять от одного до двух раз в неделю в Анапу, Симферополь и Сочи, сообщили в пятницу в администрации Курской области.
"Из курского аэропорта в летний период в текущем году планируются авиарейсы в Сочи, Симферополь, Анапу. Продажа билетов по всем южным направлениям уже открыта", — отметили в администрации региона.
Как уточнили в комитете промышленности, транспорта и связи Курской области, первыми с 10 июня на самолете CRJ-200 на 50 мест стартуют авиаперевозки в Анапу. Также по пятницам с 15 июня будут осуществляться рейсы из Курска в Сочи. Дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям — пассажиры смогут улететь из курского аэропорта в Симферополь на судне ЯК-42 вместимостью 118 кресел.