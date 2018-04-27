Ещё
В Калужской области проходит совет по туризму при Министерстве культуры РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калужской области проходит совет по туризму при Министерстве культуры РФ 

ТАСС 1 час назад
С 25 по 27 апреля 2018 года в Калужской области проходит Координационный Совет по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации и Всероссийская конференция по статистическому наблюдению во внутреннем туризме.
26 апреля 2018 года в рамках Координационного Совета в Этнографическом парке «Этномир» (Боровский район Калужская область) прошли выездные тематические секции, посвященные развитию международного сотрудничества в сфере туризма и взаимодействию бизнеса и власти в продвижении брендовых туристических маршрутов.
В мероприятии приняли участие: руководство Министерства культуры Российской Федерации, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма и статистики, Российский союз туристской индустрии, Ассоциация туроператоров России, эксперты и практикующие специалисты в области туризма, представители крупнейших федеральных и региональных туроператоров, СМИ.
В рамках тематических секций обсуждались вопросы международного сотрудничества в сфере туризма с Республикой Болгария и Греция, статистический учет во внутреннем туризме, проведение международной туристской выставки «Интурмаркет» в 2019 году (6+), национальные туристские проекты, проведение Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы».
Состоялся оживленный диалог между представителями бизнеса и органами исполнительной власти. Директор Департамента туризма и региональной политики Ольга Ярилова отметила необходимость создания в каждом регионе ассоциаций представителей бизнес-сообщества с целью консолидации усилий для совместного продвижения своих интересов.
В мероприятии приняли участие более 170 представителей из 85 регионов России.
ТАСС: последние новости
Ростуризм: пакетные туры сделали путешествия на Камчатку доступней в 2,5 раза Терминал аэропорта Храброво открылся после реконструкции Минкультуры: ФЦП по развитию туризма на ближайшие 6 лет нужно принять в кратчайшие сроки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию731
Джигарханян захотел умереть дома49
Путин поделился планом развития России192
Киев введет «особый порядок» в Донбассе80
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»123
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение