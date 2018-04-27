В Калужской области проходит совет по туризму при Министерстве культуры РФ 

С 25 по 27 апреля 2018 года в Калужской области проходит Координационный Совет по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации и Всероссийская конференция по статистическому наблюдению во внутреннем туризме.
26 апреля 2018 года в рамках Координационного Совета в Этнографическом парке «Этномир» (Боровский район Калужская область) прошли выездные тематические секции, посвященные развитию международного сотрудничества в сфере туризма и взаимодействию бизнеса и власти в продвижении брендовых туристических маршрутов.
В мероприятии приняли участие: руководство Министерства культуры Российской Федерации, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма и статистики, Российский союз туристской индустрии, Ассоциация туроператоров России, эксперты и практикующие специалисты в области туризма, представители крупнейших федеральных и региональных туроператоров, СМИ.
В рамках тематических секций обсуждались вопросы международного сотрудничества в сфере туризма с Республикой Болгария и Греция, статистический учет во внутреннем туризме, проведение международной туристской выставки «Интурмаркет» в 2019 году (6+), национальные туристские проекты, проведение Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы».
Состоялся оживленный диалог между представителями бизнеса и органами исполнительной власти. Директор Департамента туризма и региональной политики Ольга Ярилова отметила необходимость создания в каждом регионе ассоциаций представителей бизнес-сообщества с целью консолидации усилий для совместного продвижения своих интересов.
В мероприятии приняли участие более 170 представителей из 85 регионов России.