В Калужской области проходит совет по туризму при Министерстве культуры РФ

26 апреля 2018 года в рамках Координационного Совета в Этнографическом парке «Этномир» (Боровский район Калужская область) прошли выездные тематические секции, посвященные развитию международного сотрудничества в сфере туризма и взаимодействию бизнеса и власти в продвижении брендовых туристических маршрутов.

В рамках тематических секций обсуждались вопросы международного сотрудничества в сфере туризма с Республикой Болгария Греция , статистический учет во внутреннем туризме, проведение международной туристской выставки «Интурмаркет» в 2019 году (6+), национальные туристские проекты, проведение Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы».

Состоялся оживленный диалог между представителями бизнеса и органами исполнительной власти. Директор Департамента туризма и региональной политики Ольга Ярилова отметила необходимость создания в каждом регионе ассоциаций представителей бизнес-сообщества с целью консолидации усилий для совместного продвижения своих интересов.

В мероприятии приняли участие более 170 представителей из 85 регионов России.