Калининградские власти готовы поддержать создание региональной частной авиакомпании

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Власти Калининградской области готовы поддержать бизнесменов, которые решат создать региональную авиакомпанию на базе аэропорта Калининграда Храброво. Об этом журналистам сообщил губернатор Антон Алиханов на церемонии открытия второй очереди аэропорта, которая прошла в пятницу.

"Мы поддержим любой частный проект, если найдутся предприниматели, которые захотят создать в Калининграде свою авиакомпанию", — сказал Алиханов, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, сейчас в Храброве представлено большое количество авиакомпаний, которые конкурируют между собой, а также продолжается программа субсидирования полетов в Калининград. Алиханов также выразил надежду, что в ближайшей перспективе аэропорту удастся достигнуть пассажиропотока в 6 млн пассажиров в год, на который он рассчитан.

С 2002 по 2009 год в регионе работала частная авиакомпания «КД Авиа». Она перевозила пассажиров из центральных регионов России в Европу с посадкой в аэропорту Храброво. 1 сентября 2009 года перевозчик прекратил продажу билетов на свои рейсы, одновременно компания уведомила Росавиацию о приостановке операционной деятельности из-за невозможности обслуживать достигшую объема в 12 млрд руб. задолженность перед банками, аэропортами, топливозаправочными комплексами и службами аэронавигации. 14 сентября 2009 г. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «КД Авиа», а затем компания была признана банкротом.

Череповцом, Екатеринбургом, Краснодаром, Мурманском, Сочи, Аэропорт Храброво — международный аэропорт Калининграда. Связан регулярными воздушными сообщениями с Москвой, Санкт-Петербургом Архангельском , а также с Минском Гродно , Брестом, Гомелем Витебском , Ташкентом, Варшавой , Барселоной, Ригой. Пассажиропоток аэропорта в 2017 году превысил 1,78 млн человек.

Реконструкция аэропорта Храброво проводилась в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» и по плану подготовки к чемпионату мира по футболу, игры которого примет, в том числе, Калининград. Проект предусматривал реконструкцию аэровокзального комплекса, системы электроснабжения, удлинение взлетно-посадочной полосы с 2,5 до 3,3 км.