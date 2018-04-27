Памятник Долгорукому в Костроме обрел «имя»

У памятника основателю Костромы появилась информационная табличка, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. С года основания монумента (2003) посетителям приходилось довольствоваться QR-кодом, поставленным около достопримечательности.

Многие туристы не знают, кто такой Долгорукий. Конечно, около памятника есть QR-коды, но ими пользуется мало туристов. По идее, гости города не обязаны знать историю Костромы. Они должны иметь возможность легко получать эту информацию. У основателя города появилось лицо, это приятно, потому что это наша история. Вообще, Костроме есть к чему стремиться с точки зрения туристического маркетинга, — рассказал Денис ИВАНЦОВ, руководитель музея ювелирного искусства в Костроме. Музей находится поблизости.

Четырехтонный памятник Юрию Долгорукому появился в Костроме в 2003 году. Деньги на установку были собраны силами предпринимателей и горожан. За год до открытия скульптуры Кострому посетил Патриарх Алексий II . Он привез в город капсулу с киевской землей, где и похоронен великий князь. Долгорукий изображен сидящим на резной скамье, его правая рука протянута в сторону Волги и по задумке создателей как бы указывает направление, где должен быть основан город.

Напоминаем: впервые главные костромские достопримечательности были снабжены QR-кодами в 2012 году. С их помощью туристы могли узнавать историю каждого памятника. Однако, спустя 5 лет выяснилось, что множество кодов престало работать, поскольку страница с исторической информацией, на которую и вели ссылки табличек, перестала поддерживаться.