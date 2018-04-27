Ещё
Памятник Долгорукому в Костроме обрел «имя»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Памятник Долгорукому в Костроме обрел «имя» 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
У памятника основателю Костромы появилась информационная табличка, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. С года основания монумента (2003) посетителям приходилось довольствоваться QR-кодом, поставленным около достопримечательности.
Многие туристы не знают, кто такой Долгорукий. Конечно, около памятника есть QR-коды, но ими пользуется мало туристов. По идее, гости города не обязаны знать историю Костромы. Они должны иметь возможность легко получать эту информацию. У основателя города появилось лицо, это приятно, потому что это наша история. Вообще, Костроме есть к чему стремиться с точки зрения туристического маркетинга, — рассказал Денис ИВАНЦОВ, руководитель музея ювелирного искусства в Костроме. Музей находится поблизости.
Четырехтонный памятник Юрию Долгорукому появился в Костроме в 2003 году. Деньги на установку были собраны силами предпринимателей и горожан. За год до открытия скульптуры Кострому посетил Патриарх Алексий II. Он привез в город капсулу с киевской землей, где и похоронен великий князь. Долгорукий изображен сидящим на резной скамье, его правая рука протянута в сторону Волги и по задумке создателей как бы указывает направление, где должен быть основан город.
Напоминаем: впервые главные костромские достопримечательности были снабжены QR-кодами в 2012 году. С их помощью туристы могли узнавать историю каждого памятника. Однако, спустя 5 лет выяснилось, что множество кодов престало работать, поскольку страница с исторической информацией, на которую и вели ссылки табличек, перестала поддерживаться.
k1news.ru: последние новости
Самолеты из Костромы в Симферополь начнут летать в июне С сегодняшнего дня и на все лето в Костроме введены рейсы для садоводов Кологривский «День гуся» обошел Гран-при Формулы-1 в Азербайджане по интересу у туристов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию731
Джигарханян захотел умереть дома49
Путин поделился планом развития России192
Киев введет «особый порядок» в Донбассе80
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»123
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение