«Аэрофлот» дополнительно выполнит 11 рейсов Москва-Нью-Йорк и обратно 5-29 июня для гостей ЧМ-2018

«Аэрофлот» увеличит провозные емкости в период проведения чемпионата мира по футболу в России , сообщили в пресс-службе компании.

«Аэрофлот» в целях повышения доступности воздушного сообщения в период проведения мирового первенства по футболу 2018 г. увеличит провозные емкости по ряду направлений. В период с 5 по 29 июня 2018 г. авиакомпания выполнит 11 дополнительных рейсов по маршруту Москва-Нью-Йорк-Москва (рейсы SU598/599.)», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 16 по 28 июня 2018 г. авиакомпания выполнит дополнительные прямые рейсы между городами России по следующим маршрутам: Волгоград-Нижний Новгород (с 19 июня по 24 июня); Сочи-Казань (16 июня — 20 июня; 24 июня — 27 июня); Волгоград-Казань (25 июня — 28 июня); Екатеринбург-Казань (17 июня — 21 июня); Калининград-Казань (22 июня — 25 июня).

Помимо увеличения количества рейсов, «Аэрофлот» дополнительно обеспечит наиболее загруженные линии судами повышенной вместимости.