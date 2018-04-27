Новый терминал пермского аэропорта начнет принимать международные рейсы с 30 апреля

С 30 апреля в новом терминале международного аэропорта «Пермь» начнет работу пограничный, таможенный и иные виды контроля через государственную границу Российской Федерации . Переезд должен произойти до полуночи 29 апреля.

— Работа по открытию в новом терминале аэропорта международных рейсов велась давно. Велись переговоры с Министерством транспорта , а впоследствии к решению вопроса подключился и заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин, — пояснил губернатор Максим Решетников. — Аэропорт — это лицо края, первое, что видят гости, прилетая в Пермь , — аэропорт, его терминал. Мы понимаем, что и для жителей края очень важно иметь возможность прямых перелетов из нового комфортабельного терминала. В скором времени мы построим новый перрон, в терминале будут телетрапы — конкурс на выполнение этих работ уже объявлен.

Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Пермь», переезд пограничного, таможенного и иных видов контроля в новый терминал произойдет до полуночи 29 апреля, а с 30 апреля, включая ночные рейсы, обслуживание международного сообщения будет выполняться в новом терминале. Первый международный рейс из нового терминала отправится в Турцию

Из нового аэропорта в старый терминал будет ходить бесплатный автобус для тех пассажиров, кто улетал из старого и оставил там на парковке свой автомобиль, а также кто приехал в старый, оставил там автомобиль на бесплатной парковке, а затем ему нужно улетать из нового. К лету в аэропорту предполагают увеличение пассажиропотока на международных рейсах.

Новый терминал был открыт 30 ноября 2017 года. Мы рассказывали, что изменилось в аэропорту за зиму и даже делали 3D тур по зданию.