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В Большом Савино разрешили вылеты международных рейсов из нового терминала
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В Большом Савино разрешили вылеты международных рейсов из нового терминала 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Большом Савино разрешили выполнять международные авиарейсы из нового терминала аэропорта. Об этом сообщил губернатор Максим Решетников.
«После переговоров с федеральными органами власти наконец получили разрешение на вылеты международных рейсов из нового терминала пермского аэропорта. Первый рейс — в Турцию — полетит уже 30-го апреля», — написал глава региона на своей страничке в Инстаграме.
Напомним, новый терминал пермского аэропорта открыли в ноябре прошлого года. С тех пор он осуществлял отправку и принимал пассажиров с внутренних рейсов. Международные маршруты обслуживались в старом терминале Большого Савино.
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