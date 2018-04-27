В Большом Савино разрешили вылеты международных рейсов из нового терминала

В Большом Савино разрешили выполнять международные авиарейсы из нового терминала аэропорта. Об этом сообщил губернатор Максим Решетников.

«После переговоров с федеральными органами власти наконец получили разрешение на вылеты международных рейсов из нового терминала пермского аэропорта. Первый рейс — в Турцию — полетит уже 30-го апреля», — написал глава региона на своей страничке в Инстаграме.

Напомним, новый терминал пермского аэропорта открыли в ноябре прошлого года. С тех пор он осуществлял отправку и принимал пассажиров с внутренних рейсов. Международные маршруты обслуживались в старом терминале Большого Савино.