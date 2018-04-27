Ещё
В первомайские каникулы пекинские парки примут 1,8 млн туристов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В первомайские каникулы пекинские парки примут 1,8 млн туристов 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Пекин, 27 апреля /Синьхуа/ — Как ожидается, в трехдневные первомайские каникулы /с 29 апреля по 1 мая/ 11 городских парков и Китайский музей садово-паркового искусства в Пекине могут принять 1,8 млн посетителей.
В праздничный период в парках китайской столицы откроются около 20 культурных выставок, включая интерактивные зоны виртуальной реальности /VR/ и дополненной реальности /АR/, сообщили в Пекинском городском центре по управлению парками.
Чтобы избежать долгого ожидания в очереди за билетами, туристы могут купить билеты на онлайн-платформах, и при входе в парк просто сканировать код купленного электронного билета на своем мобильном телефоне. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
В Пекине состоялась презентация единого турмаршрута в Турцию, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан Парк озера Чака вновь открылся для посетителей Аэропорт Чжэнчжоу стал 12-м по счету аэропортом максимально высокого класса в Китае
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию331
Джигарханян захотел умереть дома19
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве109
Поставим Макаревича на место884
Майские пенсии доставят по особому графику76
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение