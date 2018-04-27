В первомайские каникулы пекинские парки примут 1,8 млн туристов 

Пекин, 27 апреля /Синьхуа/ — Как ожидается, в трехдневные первомайские каникулы /с 29 апреля по 1 мая/ 11 городских парков и Китайский музей садово-паркового искусства в Пекине могут принять 1,8 млн посетителей.
В праздничный период в парках китайской столицы откроются около 20 культурных выставок, включая интерактивные зоны виртуальной реальности /VR/ и дополненной реальности /АR/, сообщили в Пекинском городском центре по управлению парками.
Чтобы избежать долгого ожидания в очереди за билетами, туристы могут купить билеты на онлайн-платформах, и при входе в парк просто сканировать код купленного электронного билета на своем мобильном телефоне. -0-