Чартерное горлышко

После краха «ВИМ-Авиа» Росавиация все туже закручивает гайки в авиационной отрасли. Режутся чартерные программы, отбираются в массовом порядке пилотские удостоверения, ограничиваются сертификаты эксплуатантов. О том, к чему приведут заградительные меры Федерального агентства воздушного транспорта, в эксклюзивном интервью "Уралинформбюро" рассказал директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „ТУРПОМОЩЬ“ Александр Осауленко

— Александр Павлович, с 1 апреля Росавиация согласовывает чартеры не далее чем на месяц. До этого срок был еще меньше — на 2 недели. Почему применяются столь жесткие меры?

— Раньше авиакомпании могли согласовывать свои чартерные программы на год вперед. И даже на 14 месяцев. Но после событий с „ВИМ-Авиа“ сроки урезали. Произошло это где-то с конца осени 2017 года. При этом министр транспорта РФ Максим Соколов тогда уверял, что подобные меры — временный вариант. Однако прошло уже почти полгода, а ситуация фактически не изменилась.

— Чем аукнутся бизнесу „железные тиски“ Росавиации?

— Нынешняя ситуация, особенно перед входом в летний сезон, не стимулирует рынок и не способствует его развитию.

Где-то год-полтора назад турфирмы имели глубину бронирования не более 2 недель и тем самым могли хоть как-то лавировать. Могли ставить самолеты или не ставить, могли менять график. Сейчас же мы вернулись к тому, что средняя глубина бронирования — порядка 2 месяцев. Когда чартеры согласовываются только на месяц, лавировать в этих условиях уже сложно, так как есть 132-ФЗ, где говорится, что в турпакете, который приобретает турист, должна стоять четкая перевозка. А это значит, что в его документах должно быть указано, какая авиакомпания повезет его к месту отдыха, номер рейса и время вылета. А этого сегодня туроператор сделать не может.

— Как они в этом случае выкручиваются?

— Они сейчас не продают продукт, а лишь его резервируют. И тем самым как бы остаются в правовом поле.

Это большая проблема, которая ставит туристов и операторов в не совсем правильное положение. Туроператор планирует программу заранее. Причем не на месяц, а минимум на сезон. На 4-5 месяцев. И в тоже время не знает, разрешит Росавиация его перевозчику летать в следующем месяце или нет.

— Если перевозка срывается, то что тогда?

— Авиакомпания обязана будет вернуть туроператору деньги. Но это полбеды. Туроператор оплачивает загодя не только перевозку, но и отели. Плату за них ему никто не вернет. По крайней мере, не 100%.

Поэтому мы уже несколько раз поднимали этот вопрос перед различными ведомствами, в том числе по линии Федерального агентства по туризму . Говорили, что раз мера была временная, пора бы уже ее отменить, так как прошло около полугода. Однако пока никто никаких шагов в эту сторону не сделал.

При этом мы боимся, что может случиться ситуация традиционная для нашего российского государства: нет ничего более постоянного, чем внедрение чего-то временного.

— Будем летать только регулярными рейсами?

— Нет, конечно. „Регулярка“ не выживет на чартерных направлениях. Важно другое. Там где работает весь мир, и где, собственно, нет никаких проблем, мы сами себе создаем массу проблем. Сами стараемся сделать, чтобы продукт был дороже. Сами ставим свои компании в заранее невыгодные условия по сравнению с конкурентами.

Предпринимаемые сейчас властями действия, на мой взгляд, не только не уменьшают риски, но и, наоборот, их увеличивают. У нас как: в одном месте что-то заштопали, тут же порвалось в другом. Прикрыли его — оголилось другое. Осознали, исправили, пошли дальше, опять все оголилось.

Чтобы этого не было, необходим комплексный подход, необходимо понимание продукта в первую очередь. По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), в формировании туристского продукта задействованы 53 отрасли. Такого больше нигде нет. Поэтому до тех пор, пока мы не научимся понимать, что действия авиационного регулятора влияют и на другие сферы, ничего хорошего не будет.

Беседовала Ольга КАРПОВА