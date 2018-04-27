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Ветераны ВОВ будут бесплатно обслуживаться в бизнес и VIP-залах международного аэропорта Стригино
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Ветераны ВОВ будут бесплатно обслуживаться в бизнес и VIP-залах международного аэропорта Стригино 

Newsroom24 54 минуты назад
Фото: Newsroom24
В честь 73-ой годовщины Победы ветераны Великой Отечественной войны и сопровождающие их лица будут бесплатно обслуживаться в бизнес и VIP-залах международного аэропорта Стригино. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Как отмечается в сообщении, к услугам пассажиров залов повышенной комфортности предоставляется отдельная стойка регистрации на рейс и оформления багажа.
В случае необходимости ветеранам в круглосуточном режиме будет предоставляться амбулифт — специальный автомобиль, обеспечивающий удобную и безопасную посадку на борт самолёта людей с ограниченными физическими возможностями.
Сообщается также, что в перечень лиц, которым предоставляется бесплатное обслуживание в бизнес-зале аэропорта в период с 1 по 14 мая, включены бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны.
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