Ветераны ВОВ будут бесплатно обслуживаться в бизнес и VIP-залах международного аэропорта Стригино

В честь 73-ой годовщины Победы ветераны Великой Отечественной войны и сопровождающие их лица будут бесплатно обслуживаться в бизнес и VIP-залах международного аэропорта Стригино. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Как отмечается в сообщении, к услугам пассажиров залов повышенной комфортности предоставляется отдельная стойка регистрации на рейс и оформления багажа.

В случае необходимости ветеранам в круглосуточном режиме будет предоставляться амбулифт — специальный автомобиль, обеспечивающий удобную и безопасную посадку на борт самолёта людей с ограниченными физическими возможностями.

Сообщается также, что в перечень лиц, которым предоставляется бесплатное обслуживание в бизнес-зале аэропорта в период с 1 по 14 мая, включены бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны.