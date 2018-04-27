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Пассажиры первого класса активно воруют одеяла из самолетов
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Пассажиры первого класса активно воруют одеяла из самолетов 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Сообщается, что после того, как перевозчик заключил договор с компанией Saks Fifth Avenue, которая стала поставщиком постельного белья для рейсов компании, пассажиры стали активно забирать одеяла в качестве сувенира. Такое поведение клиентов может вылится в большие убытки — несколько миллионов долларов в год.
United даже начала предлагать пассажирам купить собственное постельное белье за $59,99 при бронировании билета.
Британская компания British Airways столкнулась с аналогичной проблемой. Перевозчик сообщает, что каждный комплект проходит стирку после каждого использования, но в целом может быть использован 30-50 раз.
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