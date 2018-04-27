Пассажиры первого класса активно воруют одеяла из самолетов

Сообщается, что после того, как перевозчик заключил договор с компанией Saks Fifth Avenue, которая стала поставщиком постельного белья для рейсов компании, пассажиры стали активно забирать одеяла в качестве сувенира. Такое поведение клиентов может вылится в большие убытки — несколько миллионов долларов в год.

United даже начала предлагать пассажирам купить собственное постельное белье за $59,99 при бронировании билета.

Британская компания British Airways столкнулась с аналогичной проблемой. Перевозчик сообщает, что каждный комплект проходит стирку после каждого использования, но в целом может быть использован 30-50 раз.