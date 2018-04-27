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Парк озера Чака вновь открылся для посетителей
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Парк озера Чака вновь открылся для посетителей 

ИА Синьхуа 1 час назад
Синин, 27 апреля /Синьхуа/ — Парк соленого озера Чака в провинции Цинхай на северо-западе Китая в четверг вновь открылся для посетителей после завершения продлившейся шесть месяцев реконструкции.
Озеро Чака расположено на территории уезда Улань Хайси-Монголо-Тибетского автономного округа на высоте 3100 метров над уровнем моря. Соленое озеро с берегами из кристаллизованной соли известно среди путешественников как «зеркало неба».
По информации, в первый день открытия парк посетило порядка 15 тыс. китайских и зарубежных туристов.
В рамках реализации проекта здесь переоборудовали туалеты и стоянки. Для удобства посетителей в парке также запустили «умную» туристическую систему, которая предлагает отели, розничные магазины и услуги профессиональных гидов.
Парк озера Чака открыт для бесплатного посещения в период с 26 апреля по 10 мая.
По итогам 2017 года Хайси-Монголо-Тибетский автономный округ посетило в общей сложности 13,75 млн человек. В частности парк озера Чака принял 2,76 млн туристов. -0-
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