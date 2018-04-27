Туротрасль Адыгеи в 2017 году привлекла 735 млн рублей частных инвестиций

В 2017 году создание обеспечивающей инфраструктуры в горной части Адыгеи привлекло на развитие туризма 734,7 млн рублей внебюджетных средств. Подводя итоги работы правительства за 2017 год, глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов рассказал, что эти средства частные инвесторы вложили в модернизхацию туристских и экскурсионных объектов, пишет портал «юга.ру».

По его словам, начиная с 2014 года в регионе поступательно решаются задачи по развитию инфраструктуры в горной части: создаются условия и для инвесторов, и для повышения уровня жизни местных жителей. За четыре года в рамках проекта «Ворота Лагонаки» построили 73 км водопровода, более 100 км линии газопровода. На эти цели было направлено более 1,5 млрд рублей.

Кумпилов добавил, что в этом году собираются выделить 684,3 млн рублей на завершение строительства линии газопровода и начало возведения автомобильной трассы Гузерипль — плато Лагонаки, которая позволит закольцевать основные туристические маршруты, сделать более доступными для просмотра памятники природы республики. Трасса создаст комфортные условия передвижения по горной части Адыгеи, снизит напряжённость автомобильного движения в праздничные дни при появлении пробок на дороге к плато Лагонаки.

Комитет Адыгеи по туризму и курортам сообщил, что в 2017 году в республике побывали 432 тыс. отдыхающих, что на 5% больше, чем в 2016 году. Объём оказанных услуг превысил 480 млн рублей.

На майские праздники Адыгея ожидает около 40 тыс. туристов.