Ульяновская область может получить до 1 млрд рублей на развитие туризма по ФЦП

"Общий объем финансирования, который предполагается на программу, более 1 млрд рублей. Если активно регион будет работать, то вполне возможно эту сумму получить и улучшить состояние туристкой инфраструктуры", — сказал он.

Куделя добавил, что основной критерий программы — это разработка проектно-сметной документации на инженерные сети и бизнес, который проинвестирует свои объекты. «Если инвестор вкладывает 2,5 рубля в свой объект какой-то — гостиницу, развлекательный комплекс, то федеральный бюджет на инженерные сети — подведение дороги, газоснабжение, водоснабжение, прокладку канализации дает 1 рубль. Соответственно, на каждый миллиард, вложенный инвестором, бюджет дает 400 млн рублей — это очень хорошие условия», — уточнил он.

Представитель Ростуризма подчеркнул, что Ульяновская область считается одним из самых активных регионов страны. «Показатели достаточно позитивные, хорошие, без резких падений и всплесков. Сейчас очень важно сконцентрироваться на приеме гостей и участников чемпионата мира по футболу, и я уверен, что Ульяновская область нас не подведет в этом плане, создав хорошие условия», — сказал Куделя.

Узбекистана. Третий Международный форум-выставка «Отдых на Волге» стал ключевым событием Недели туризма, которая проходит в Ульяновской области с 23 по 27 апреля по инициативе губернатора Сергей Морозова. На выставочной площадке участники форума-выставки представляют уникальные туристические продукты городов Поволжья, Китая

В рамках деловой программы эксперты обсуждают вопросы развития туризма в Поволжье. Пленарное заседание форума на тему «Отдых на Волге: конкурентный турпродукт или компромисс?» посвящено вопросам развития туризма на прибрежных территориях реки Волги.