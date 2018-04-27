Агентство по развитию туризма: турпоток в Ульяновскую область в 2018 году вырастет на 15%

УЛЬЯНОВСК , 27 апреля. / ТАСС /. Агентство по развитию туризма Ульяновской области ожидает, что туристический поток в регион в 2018 году по сравнению с прошлым годом увеличится на 15%. Об этом сообщила журналистам руководитель агентства Юлия Скоромолова на церемонии открытия третьего Международного форума-выставки «Отдых на Волге».

"В этом году мы ожидаем значительный прирост туристского потока, примерно на 15% относительно прошлого года. В прошлом году Ульяновскую область посетило 480 тыс. туристов, в этом году мы планируем превысить показатель в 500 тыс. туристов", — сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

Скоромолова подчеркнула, что это очень хороший показатель для региона. «Это достаточно серьезно, в целом в прошлом году прирост в России по внутреннему туризму был отмечен на уровне 3%», — уточнила она.

Ожидаемый рост показателей, по словам Скоромоловой, связан в том числе с предстоящим приемом болельщиков ЧМ-2018. «Мы очень активно работаем с иностранными операторами по привлечению болельщиков из разных стран на период проведения чемпионата мира. В том числе у нас реализуются очень крупные приоритетные проекты по отрасли туризма», — отметила она.

Руководитель агентства по развитию туризма добавила, что форум-выставка «Отдых на Волге» будет способствовать развитию туризма в регионе. «Мы очень надеемся, что сегодняшняя выставка даст такой стимул в преддверии туристического сезона для развития туристкой отрасли. Мы надеемся, что наши партнеры из Ульяновской области найдут себе хороших партнеров из соседних регионов», — сказала она.