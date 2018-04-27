Туристско-информационный центр Казани переехал на Баумана

В доме №49/10 на Баумана открылся новый офис туристско-информационного центра Казани . Гостям города подскажут, куда сходить, как доехать и где поесть. Еще и бесплатную туристическую карту дадут.

Офис на Баумана стал третьим в семействе туристско-информационного центра. Он пришел на смену офису, который располагался на Кремлевской (закрылся недавно). Два других представительства центра расположены в аэропорту и на Пушкина.

Гендиректор туристско-информационного центра Казани Наталья Абрамович назвала переезд на Баумана подарком судьбы.

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