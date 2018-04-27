Туроператоры разработают эксклюзивные маршруты по Сайлюгемскому парку

В связи с увеличением интереса к экотуризму и этнотурам потенциал Кош-Агачского района и Сайлюгемского парка представляется безграничным.

Представители турагенств посетили визит-центры национального парка в Кош-Агаче, Чаган-Бургазы и Джазаторе, ознакомились с маршрутами и инфраструктурой, которые отвечают высоким требованиям безопасности и обеспечивают комфорт гостям.

Как отметили представители компаний, возможности национального парка будут максимально использоваться и продвигаться на туристическом рынке. Эксклюзивные маршруты по территории парка будут разработаны и запущены в турсезоне 2019 года.