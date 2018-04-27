Ещё
Туроператоры разработают эксклюзивные маршруты по Сайлюгемскому парку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туроператоры разработают эксклюзивные маршруты по Сайлюгемскому парку 

РИА Новости 1 час назад
В связи с увеличением интереса к экотуризму и этнотурам потенциал Кош-Агачского района и Сайлюгемского парка представляется безграничным.
Представители турагенств посетили визит-центры национального парка в Кош-Агаче, Чаган-Бургазы и Джазаторе, ознакомились с маршрутами и инфраструктурой, которые отвечают высоким требованиям безопасности и обеспечивают комфорт гостям.
Как отметили представители компаний, возможности национального парка будут максимально использоваться и продвигаться на туристическом рынке. Эксклюзивные маршруты по территории парка будут разработаны и запущены в турсезоне 2019 года.
РИА Новости: последние новости
Камчатка по цене Турции — это реально? Как подешевел Дальний Восток Пассажиры Emirates смогут регистрировать и сдавать багаж из дома Как будут работать визовые центры на майские праздники
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию352
Джигарханян захотел умереть дома20
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве111
Поставим Макаревича на место890
Майские пенсии доставят по особому графику76
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение